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教堂遭破壞 嫌犯疑似亞裔

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙(布魯克林)8大道一間基督教堂近期遭到破壞，警方5日公布嫌犯照片，疑似為亞裔。(市警提供)
布碌崙(布魯克林)8大道一間基督教堂近期遭到破壞，警方5日公布嫌犯照片，疑似為亞裔。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)8大道一間基督教堂近期遭到破壞，被民眾發現大門和窗戶被人持工具砸破；警方5日公布嫌犯照片，疑似為亞裔，目前市警反仇恨犯罪小组(Hate Crimes Task Force)正在調查，呼籲知情民眾提供線索，早日逮捕涉案人員。

據參選第49區州眾議會男性選區領袖的華裔高應達(Tony Ying Ko)透露，位於60街828號的「基督教堂」，於3月31日晚間10時26分許遭人破壞；他本身是市警總局社區聯絡員(NYPD community advocate)，在案發後接到消息，協助兩名趕到現場的警探調查此案。

此外，其辦公室剛好就在案發教堂的對面，他也調出了辦公室的監控錄像，作為證據提交給警探；可惜因天色昏暗，監控錄像未能清楚捕抓到嫌犯的樣貌體徵，只知道其犯案時身穿黑色衣服，手持某些工具，砸壞了教堂的玻璃門以及玻璃窗。

高應達表示，遭破壞的教堂因沒有安裝監控設備，導致早期調查遇阻。隨後市警反仇恨犯罪小组介入調查，警方也在8大道周邊繼續查找線索。警方5日公布嫌犯照片尋求公眾協助，照片顯示嫌犯為黑髮，疑似為亞裔面孔，身穿黑色外套和褲子，面頸部掛有口罩。

警方呼籲民眾若有任何信息或見到可疑人物的蹤跡，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

高應達(中)與警探們調出監控錄像展開調查。(高應達提供)
高應達(中)與警探們調出監控錄像展開調查。(高應達提供)
高應達與警探們調出監控錄像展開調查。(高應達提供)
高應達與警探們調出監控錄像展開調查。(高應達提供)
8大道教堂目前遭人破壞。(高應達提供)
8大道教堂目前遭人破壞。(高應達提供)

亞裔 8大道 仇恨犯罪

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