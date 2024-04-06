教堂遭破壞 嫌犯疑似亞裔

布碌崙(布魯克林)8大道一間基督教堂近期遭到破壞，警方5日公布嫌犯照片，疑似為亞裔。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)8大道 一間基督教堂近期遭到破壞，被民眾發現大門和窗戶被人持工具砸破；警方5日公布嫌犯照片，疑似為亞裔 ，目前市警反仇恨犯罪 小组(Hate Crimes Task Force)正在調查，呼籲知情民眾提供線索，早日逮捕涉案人員。

據參選第49區州眾議會男性選區領袖的華裔高應達(Tony Ying Ko)透露，位於60街828號的「基督教堂」，於3月31日晚間10時26分許遭人破壞；他本身是市警總局社區聯絡員(NYPD community advocate)，在案發後接到消息，協助兩名趕到現場的警探調查此案。

此外，其辦公室剛好就在案發教堂的對面，他也調出了辦公室的監控錄像，作為證據提交給警探；可惜因天色昏暗，監控錄像未能清楚捕抓到嫌犯的樣貌體徵，只知道其犯案時身穿黑色衣服，手持某些工具，砸壞了教堂的玻璃門以及玻璃窗。

高應達表示，遭破壞的教堂因沒有安裝監控設備，導致早期調查遇阻。隨後市警反仇恨犯罪小组介入調查，警方也在8大道周邊繼續查找線索。警方5日公布嫌犯照片尋求公眾協助，照片顯示嫌犯為黑髮，疑似為亞裔面孔，身穿黑色外套和褲子，面頸部掛有口罩。