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疑嗑藥阻地鐵運行 昏迷男被乘客拖下車廂

記者劉梓祁／紐約報導
日前一名疑似為癮君子的男子被乘客拖下車廂，以避免地鐵延誤。(William Parker提供)
日前一名疑似為癮君子的男子被乘客拖下車廂，以避免地鐵延誤。(William Parker提供)

在精神病患和移民危機等因素影響下，紐約市地鐵系統近來頻繁有意外發生，不僅導致乘客接連遇襲，還時常令列車運行出現延遲；29日，有乘客在社群媒體公開錄像，顯示本月早前一名疑似昏迷乘客被他人從車廂拖拽至月台，以避免地鐵延誤。

日前一名疑似為癮君子的男子被乘客拖下車廂，以避免地鐵延誤。(William Pa...
日前一名疑似為癮君子的男子被乘客拖下車廂，以避免地鐵延誤。(William Parker提供)

根據此視頻，一名疑似受到藥物影響的乘客在車廂中呈無意識狀態，導致列車在曼哈頓萊辛頓大道/59街車站(Lexington Avenue/59th Street Station)停靠後無法恢復運行，隨後其被另一名乘客拖拽至月台，引來許多路人圍觀。

發布視頻的帕克(William Parker)回憶說，事發時間為本月7日，當時拖行昏迷乘客的男子希望其不要阻礙列車「繼續前行」。錄像畫面可見，在拖行發生前，一名身穿綠色外衣的男子坐在車廂地上，且手臂支撐在座椅之上，有疑似打火機的物品散落在一旁。

日前一名疑似為癮君子的男子被乘客拖下車廂，以避免地鐵延誤。(William Pa...
日前一名疑似為癮君子的男子被乘客拖下車廂，以避免地鐵延誤。(William Parker提供)

帕克在發布視頻時配文表示，這便是紐約市「生活糟透」的原因，令市民在忙碌一日後，在搭乘地鐵時遭遇如此意外，導致列車停止服務。錄像顯示，身分不明的昏迷男子在被拖至月台後，有旁觀者為其檢查脈搏，並表示「他還活著」。

紐約大都會運輸署(MTA)發言人表示，此事確有發生，涉及一名「處於藥物影響狀態」的男子。警方指，當警員在當日傍晚6時11分接報到場時，昏迷男子拒絕接受醫療救治，並走出了車站。

在該視頻公開前一日，市長亞當斯(Eric Adams)宣布聘請臨床醫師，以幫助拓展地鐵合作響應團隊(SCOUT)，與MTA和州府一同將地鐵中未經治療的精神疾病患者送至接受治療和護理。亞當斯表示，在州府2000萬元資助下，計畫將響應團隊增加到10個小組，每組由一名醫師和兩名MTA警員組成。

地鐵 MTA 亞當斯

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