皇后區男子駕車外州被攔停 被抄獲123磅大麻

皇后區男子因運輸逾百磅大麻被捕。(取自維吉尼亞州警)

由於對法律缺乏認知並被豐厚利潤吸引，全國各地均有華人從事非法大麻 生意，其中紐約市也不例外；近日一名皇后區 男子因涉嫌運輸大麻而在外州被捕，根據警方，該駕駛車輛裝有重達123磅的大麻，估計市場價值50萬元。

維吉尼亞州警方表示，來自皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)的45歲嚴俊(Jun Yan，音譯)，27日在州際公路上因超速被攔下，但隨後發現其駕駛車輛裝有高達123磅大麻。警方稱，嚴俊當時駕駛著一輛2024年款的豐田塞納(Toyota Sienna)，在81號州際公路上行駛時因超速和跟車過近，在下午2時17分被州警攔下。

隨後，警員在徵得嚴俊同意後搜查車輛時，發現車內裝有大量大麻，被123個黑色真空密封袋所包裝，並被裝在多個箱子內。警方估計，大麻的市場價值約為50萬元。

嚴俊因涉嫌擁有大麻並意圖分銷，以及向外州運輸超過五磅大麻，而被逮捕起訴。當前，他被關押在羅京安郡(Rockingham County)一所地區監獄內，且未獲保釋。

數月前，奧克拉荷馬州 緝毒局也在打擊走私行動中，查獲被偽裝成中文包裝新鮮蔬果和食用香菇的大量大麻，繳獲近7000磅，價值近2800萬元，原準備發至紐約和新州。