本學年搜逾2000把刀槍 紐約市公校裝金屬探測器「查包」

市府花費390萬元購置了CEIA公司的最新金屬安檢設備，正在全市80所公校更換。(市教育局提供)

就在市府宣布於全市地鐵入口安裝槍械掃描器之際，市教育局 聯合市警局也開始在全市公校 入口更新金屬安檢設備，同時配合「查包」以遏止學生攜帶武器上學的風氣；華人家長認為此舉「治標不治本」，與其「燒錢嚇學生」不如增加心理諮詢服務，解決根源問題。

根據市警統計，本學年至今，當局已在全市1600所公校中沒收八把槍枝、1774把刀具、455把剃刀、以及1382件胡椒噴霧等「防身」物品。雖然比去年有所下降，但較疫情 前數字明顯增加。

「疫情後學生變得不安，出現不少校園暴力和安全事件，為此我們曾引入傳統盒型金屬探測器，但似乎令學生覺得太富有『侵入性』。」市教育局安全與防護合作夥伴關係主管蘭珀薩特(Mark Rampersant)說，為此當局改用「較不具有侵入性」的新型金屬安檢設備。

市警發言人介紹，市府花費390萬元購置了CEIA公司的最新金屬安檢設備，於全市80所公校更換。新設備由兩根無線、獨立的柱子組成，且可以貼上公校的名字與標識。

根據CEIA公司產品簡介，市教育局選用的Opengate機器不需要學生取下書包，即可準確探測包中是否攜帶金屬設備。然而，市教育局表示，市府不允許學生這麼輕易「過關」，必須由執勤警察值班檢查學生背包，且要放入另一台掃描機器進行檢查才可以放行。

此舉令CEIA公司產品研究專家埃爾莫拉耶夫(Nikita Ermolaev)困惑，「既然花重金購買了智能產品，為何又要用人工查包？」

華人家長臧東慧也表示不解，直言此舉「浪費」，「在80個公校花費390萬元，相當於一個金屬探測器就要5萬元，那麼未來在上千所公校普及，豈不是要花費上億？」他說，如果真的比老辦法智能有效也可以，但關鍵在於也沒有更有優勢，唯一的提升在於「可以張貼學校標誌，學生覺得更不具有侵入性」。

「其他家長們也普遍感覺是『面子工程』，實際效用不大，政府又在亂花錢」，臧東慧認為，如果真要改善校園暴力，政府可以增加輔導員、心理諮詢師的數量，從根源上關心、開解學生究竟為何感到害怕。