紐約2華人涉禮品卡詐欺 背後疑藏亞裔團夥

新罕布夏州康科德警方近期捕獲三名涉嫌盜竊禮品卡的華人嫌犯。圖為沃爾瑪禮品卡。(記者高雲兒/攝影)

新罕布夏州 康科德(Concord)警方近期逮捕三名涉嫌盜竊禮品卡的華裔,其中兩人來自紐約市 ,他們盜竊未使用的禮品卡後記錄卡號等信息,再恢復原狀放回商店,等到顧客購買卡片充值後,嫌犯利用卡片額度購買昂貴電子產品,再轉手賣出;警方表示,背後可能有一亞裔犯罪團夥,涉及數百萬元禮品卡詐騙。

根據康科德警方,該團夥偷竊數百甚至數千張未激活的禮品卡,記錄卡號、PIN碼和其他信息,重新包裝或恢復禮品卡原狀,將它們放回商店並重新擺放到貨架上。當顧客購買並在結帳時為禮品卡充值後,全天候監控所有禮品卡號的團夥,就會立刻發現卡內添加了餘額,並將所有卡片信息轉給另一組嫌犯,用來購買電子產品或其他昂貴物品,如蘋果平板、手機和電腦,再由第三組嫌犯轉手銷售,他們在單次交易中,曾使用12張或更多禮品卡。

根據報告,目標百貨(Target)和沃爾瑪 (Walmart)禮品卡是該團夥的主要目標,受害人遍及全美;且該犯罪團夥主要由亞裔組成,他們通常不相識,通過聊天軟件溝通,居住地多為加州和紐約州。

自去年假日季節以來,康科德警方發現這類犯罪活動明顯增多,因而開始進行調查。2023年12月28日,警方收到一名來自阿拉巴馬州的男子報告,他表示剛買的禮品卡在康科德的沃爾瑪被使用,但使用者不是他。警方隨後與商店員工合作,追蹤到一輛帶有紐約車牌的賓士轎車。

沃爾瑪從檔案中,發現此人叫陳明東(MingDong Chen,以下姓名均為音譯),警方根據車牌資料,確定陳明東28歲、居住在紐約市,並於隔日在同一沃爾瑪停車場將其逮捕。

陳明東透過翻譯對警方表示,他八年前來美,到新罕布夏州共五次,因為該州沒有銷售稅(Sales Tax),主要任務是用禮品卡為他的「上線」購買蘋果的平板和其他產品;他再將物品帶回紐約、運往中國,每買一台設備可獲得10元報酬。他僅透過微信與「上線」溝通,不清楚對方身分。

在調查陳明東時,警方發現他手機上指向該州納施華(Nashua)某公寓的訊息,並前往調查,發現大量蘋果電子設備、現金以及一個似乎正在實時運行禮品卡號碼的電腦程序。

25歲報住在紐約市的華女吳納新(Naxin Wu)就住在公寓內,警方在臥室查獲24部藏於梳妝台的蘋果手機、衣櫃中的50部蘋果手機、一部谷歌手機,以及帳本和2萬7750元現金。後來根據監控錄像,警方還發現吳納新在新罕布夏州多家沃爾瑪進行欺詐性購買。

公寓內運行禮品卡號程序的電腦,則屬於33歲華人蔣夢影(Mengying Jiang),報住在納施華。在警方搜查公寓期間,國際快遞優比速(UPS)正好上門送達15個快遞,幾乎都是蘋果手機,該快遞員說,他們每天要送四次包裹給這間公寓,大都是蘋果產品。