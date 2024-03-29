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紐約2華人涉禮品卡詐欺 背後疑藏亞裔團夥

記者高雲兒／紐約報導
新罕布夏州康科德警方近期捕獲三名涉嫌盜竊禮品卡的華人嫌犯。圖為沃爾瑪禮品卡。(記者高雲兒／攝影)
新罕布夏州康科德警方近期捕獲三名涉嫌盜竊禮品卡的華人嫌犯。圖為沃爾瑪禮品卡。(記者高雲兒／攝影)

新罕布夏州康科德(Concord)警方近期逮捕三名涉嫌盜竊禮品卡的華裔，其中兩人來自紐約市，他們盜竊未使用的禮品卡後記錄卡號等信息，再恢復原狀放回商店，等到顧客購買卡片充值後，嫌犯利用卡片額度購買昂貴電子產品，再轉手賣出；警方表示，背後可能有一亞裔犯罪團夥，涉及數百萬元禮品卡詐騙。

根據康科德警方，該團夥偷竊數百甚至數千張未激活的禮品卡，記錄卡號、PIN碼和其他信息，重新包裝或恢復禮品卡原狀，將它們放回商店並重新擺放到貨架上。當顧客購買並在結帳時為禮品卡充值後，全天候監控所有禮品卡號的團夥，就會立刻發現卡內添加了餘額，並將所有卡片信息轉給另一組嫌犯，用來購買電子產品或其他昂貴物品，如蘋果平板、手機和電腦，再由第三組嫌犯轉手銷售，他們在單次交易中，曾使用12張或更多禮品卡。

根據報告，目標百貨(Target)和沃爾瑪(Walmart)禮品卡是該團夥的主要目標，受害人遍及全美；且該犯罪團夥主要由亞裔組成，他們通常不相識，通過聊天軟件溝通，居住地多為加州和紐約州。

自去年假日季節以來，康科德警方發現這類犯罪活動明顯增多，因而開始進行調查。2023年12月28日，警方收到一名來自阿拉巴馬州的男子報告，他表示剛買的禮品卡在康科德的沃爾瑪被使用，但使用者不是他。警方隨後與商店員工合作，追蹤到一輛帶有紐約車牌的賓士轎車。

沃爾瑪從檔案中，發現此人叫陳明東(MingDong Chen，以下姓名均為音譯)，警方根據車牌資料，確定陳明東28歲、居住在紐約市，並於隔日在同一沃爾瑪停車場將其逮捕。

陳明東透過翻譯對警方表示，他八年前來美，到新罕布夏州共五次，因為該州沒有銷售稅(Sales Tax)，主要任務是用禮品卡為他的「上線」購買蘋果的平板和其他產品；他再將物品帶回紐約、運往中國，每買一台設備可獲得10元報酬。他僅透過微信與「上線」溝通，不清楚對方身分。

在調查陳明東時，警方發現他手機上指向該州納施華(Nashua)某公寓的訊息，並前往調查，發現大量蘋果電子設備、現金以及一個似乎正在實時運行禮品卡號碼的電腦程序。

25歲報住在紐約市的華女吳納新(Naxin Wu)就住在公寓內，警方在臥室查獲24部藏於梳妝台的蘋果手機、衣櫃中的50部蘋果手機、一部谷歌手機，以及帳本和2萬7750元現金。後來根據監控錄像，警方還發現吳納新在新罕布夏州多家沃爾瑪進行欺詐性購買。

公寓內運行禮品卡號程序的電腦，則屬於33歲華人蔣夢影(Mengying Jiang)，報住在納施華。在警方搜查公寓期間，國際快遞優比速(UPS)正好上門送達15個快遞，幾乎都是蘋果手機，該快遞員說，他們每天要送四次包裹給這間公寓，大都是蘋果產品。

目前，陳明東和蔣夢影均被控以組織零售犯罪企業罪(organized retail crime enterprise)和欺詐盜竊銷贓罪(theft by deception with intent to redistribute stolen goods)，已被關押在當地監獄；吳納新則被控欺詐轉售分銷重罪(theft by deception resale distribution)，若罪名成立，最高刑期可達20年。三人保釋金均為50萬元，將在4月和5月於當地出庭。

犯罪團夥的主要目標是目標百貨和沃爾瑪禮品卡。(記者高雲兒／攝影)
犯罪團夥的主要目標是目標百貨和沃爾瑪禮品卡。(記者高雲兒／攝影)

沃爾瑪 新罕布夏州 紐約市

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