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東紐約一家中餐館門口發生槍擊案 店員講述經過

記者胡聲橋／紐約即時報導
東紐約一家中餐館門口發生一起致命槍擊案。(谷歌地圖)
東紐約一家中餐館門口發生一起致命槍擊案。(谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)東紐約(East New York)28日下午發生了一起街頭致命槍擊案，死者為一名21歲的男子。這起槍擊案正好發生在當地一家中餐館門口。警方希望知情者提供相關信息，將槍擊案嫌疑人捉拿歸案。

這起槍擊案發生東紐約Euclid大道交Sutter大道處一家名為「百合飯店」的中餐館前。據當天在店內工作的華人黃小姐說，槍擊案發生在大約中午12時40多分，涉案的是兩名非裔男子。黃小姐說，這兩名男子在店門外站了一會兒，兩個人也沒有吵架，這時其中一名男子突然掏出一把槍，朝另一名男子射擊，受害者遭槍擊倒地。槍擊者隨後逃離現場，警察也很快趕到了現場。

這起案件發生在市警75分局的轄區內。警方趕到現場後，發現一名男子躺在地上，身上有槍傷。急救人員將受害者送上救護車，由醫護人員對其進行心肺復甦，並將其送往布魯克戴爾大學醫院(Brookdale University Hospital)救治。雖經全力搶救，受傷男子終因傷勢過重死亡。警方正對此案進行調查，沒有說明這起槍擊案的動機，沒有對槍擊者的描述，也沒有公布受害者的身分。

黃小姐說，槍擊案就發生在餐館外，她當時非常害怕，怕槍手衝進來，不過槍手馬上就逃離了現場。也因為害怕， 她當時不敢出去照相。黃小姐說，東紐約是一個治安比較差的地方，她自己就耳聞眼見了不少暴力事件，讓她心生恐懼。她說在這個區的中餐館工作，她有時真的會擔心自己的安全，也時時提醒自己要小心。

警方呼籲知情者撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

根據市警總局的數據，今年截至3月24日，75分局已發生三起兇殺案，與去年同期持平。該分局今年迄今還發生了11起槍擊案，低於去年同期的14起。

槍擊 中餐館 布碌崙

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