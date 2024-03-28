8大道華裔商家遭2匪持槍搶劫 客人也遭殃

警方調出監控錄像。(高應達提供)

布碌崙(布魯克林)8大道 一家華裔 商店，近日遭兩名外族裔匪徒持槍搶劫，店主和幾名顧客身上的財物都被一掃而光，損失慘重；案發後，參選第49區州眾議會男性和女性選區領袖的華裔高應達(Tony Ying Ko)、謝曉瓊(Joyce Xie)接到受害店主的求助，趕到現場幫忙報警，據悉犯案的是兩名膚色較淺的西語裔男子，目前還在逃。

26日晚上9時15分許，8大道交42街一間由華裔開設的店面遭兩名持槍男子突襲，他們威脅店主和在場的四名顧客交出身上的財物；最終搶走數張信用卡、駕照 和護照等身分證、多部蘋果手機，除店家放在收銀機的幾百元鈔票外，一名華裔顧客身上攜帶的2000元現金也被搶走，得逞後兩匪沿著42街東向，往9大道方向逃逸，該案件幸無釀及任何傷亡。

高應達與謝曉瓊在現場援助受害店主。(高應達提供)

高應達表示，案發後他接到受害者的求助電話，他先協助不諳英文的店家報了警，並和謝曉瓊趕到案發地點；據他所述，66分局警員很快便抵達現場調查，調出店內的監控錄像，尋找能夠破案的蛛絲馬跡，兩人全程幫助受害者與警察溝通，一直到深夜11時，調查工作才告一段落。

據警方初步調查，歹徒是兩名膚色較淺的西語裔男子，年齡介於20多歲至30歲間；由於犯案時戴著口罩遮擋臉部，警方未能掌握到兩人的樣貌，但透露其中一匪犯案時全黑著裝、另一人則穿著黑綠色的外套。

高應達與謝曉瓊在現場援助受害店主。(高應達提供)

針對此事，高應達提醒華人居民和商家都要提高警惕，近來在華社的搶劫案件屢次發生，民眾走在路上要多注意安全；另一方面，許多華裔民眾因語言障礙，無法或者不願意報案，導致錯過了逮捕嫌犯的時機，還助長了犯罪風氣。

他鼓勵大眾效仿受害店家，儘管出事但不怕事，仍選擇報警求助，讓警方介入並掌握正確的信息，才是明智之舉；他強調，警局也會提供中文服務，民眾不必過於擔心，只要報警的次數多，反映在紀錄上的數據，最終會引起警方的重視，加強當地的巡邏工作、保衛社區。

警方呼籲民眾若有任何信息或見到嫌犯蹤跡，可立刻與66分局的警探組聯繫舉報，號碼是(718) 851-5603或止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com。