紐約地鐵撞人致死1日4起 1嫌被控謀殺

紐約地鐵一日之內連發四起列車撞人致死的命案，其中一起案件發生在已安裝安全圍欄的曼哈頓第五大道車站。圖為油漆尚未乾燥的月台安全圍欄。(記者許君達／攝影)

紐約地鐵從25日至26日的不到24小時內，連發四起列車撞人致死的事件。其中最引人關注的東哈林區(East Harlem)乘客，遭遇陌生人襲擊落軌身亡案件，嫌犯已於25日被捕，並被控謀殺罪。

嫌犯麥克弗森(Carlton McPherson)被控於25日晚7時前後，在位於曼哈頓的地鐵4/5/6線125街車站內，將一名53歲的陌生男子推下月台。當時正有一列4號線列車進站，被害人在無預警的情況下被列車撞擊，當場死亡。警方稱，麥克弗森與被害人並不認識，目前也尚不清楚作案動機。

根據紀錄，24歲的嫌犯麥克弗森曾有過多次被捕經歷，且有精神病史。他上一次被捕是在去年10月底，罪名是襲擊、威脅和騷擾他人，此後獲得無現金保釋。獲保後，麥克弗森因兩次缺席過堂而重新被捕，今年1月初過堂時，他再次交保2000元獲釋。另據報導，麥克弗森有暴力傾向，此前還曾有過非法闖入、搶劫、盜竊以及毀壞公共財物等行為。

市長亞當斯 (Eric Adams)在26日對此案件發表評論時稱，累犯、嚴重精神疾患和「隨機暴力行為」，是紐約市公共安全面臨的三大頑疾。

就在案件發生的當日，市警甫宣布啟動一項執法行動，增派數百警力進入地鐵站 打擊逃票行為，並藉此遏止持槍等暴力犯罪 發生，然而警力增加並未能阻止慘案的發生。

亞當斯證實，推人案件發生時，事發車站內就有六名警察在執勤，但隨機且無法預測的暴力行為，給執法帶來了巨大的挑戰。

第二起事件發生於26日上午10時許，一名據信是自殺者的乘客，在地鐵7號線第五大道站(5 Av)落軌身亡，警方確認本起事件中不存在犯罪行為。

為了防止乘客跌落月台，地鐵才開始在一些車站內加裝安全圍欄，而第五大道站是最早施行該項目的試點車站之一。圍欄為結構簡單的金屬製固定設施，立在月台邊緣的黃色安全線外，但為了列車車門暢通，圍欄被設置成分體式結構，每組圍欄之間的寬敞豁口並未設置附加的阻擋設施，因此無法起到隔絕作用。本次落軌的死者便是通過寬敞的豁口處進入軌道的。

此外，26日下午5時許，位於布碌崙(布魯克林)的地鐵F/G線四大道-第九街(4 Av-9 St)車站，再次發生列車撞人致死事件，一名16歲女孩在鐵軌上行走時，被迎面而來的地鐵撞死，目前警方正在調查該名女孩是否為地鐵衝浪客或是闖入隧道者。 而當天上午在弗萊布許(Flatbush)的一個地鐵站，也有一起遭地鐵撞死案發生。