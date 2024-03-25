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皇后區貝賽多名華人反映車被破壞 警方追緝砸車男嫌

記者高雲兒／紐約即時報導
圖中嫌犯皇后區貝賽破壞車輛。(市警局提供)
圖中嫌犯皇后區貝賽破壞車輛。(市警局提供)

紐約警方近日根據線索，追緝皇后區貝賽一惡意砸壞他人車輛並傷害多名行人的男嫌，呼籲民眾提供線索；據悉，此前貝賽多位華人反映私家車被破壞，氣憤卻毫無辦法。

根據警方，本月16日凌晨2時左右，該男嫌從貝賽39大道和Clearview高速公路的天橋上，任意投擲石塊，導致至少10輛車被破壞，約造成逾5000元損失；一些過路人也被砸到，至少四名民眾的臉部和手部受到輕微割傷，之後被緊急送醫。男嫌隨後徒步逃離。

警方表示，該名嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

本月以來，皇后區貝賽居民反映，已發生多起私家車車窗被砸事件，僅在15日清晨，就有至少五至六輛車的車窗遭砸；民眾認為，破壞者可能使用空氣槍，刻意射擊車子玻璃，這一系列的破壞行為似乎是出於惡意而非為了竊盜，但即使報警也無濟於事。

繁榮社區基金會(PCF)社安隊會長張鵬曾對此表示，面對當下頻頻發生搶劫、盜竊、持槍犯罪問題，他們將擴大隊伍以及巡邏範圍、增強巡邏力度，包括步行和夜間車輛巡邏。

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