68歲獨居華女失聯數月 確認已在療養院病亡

沈秀萍。(牛紅提供)

來自中國天津、在法拉盛 獨居並在市中心經營一家改衣店的68歲沈秀萍，與家人失聯數月，在州眾議員金兌錫(Ron Kim)及美國天津總商會的幫助下，沈秀萍確認病亡，其遺體也得以尋回。目前，他們正協助她的親人能儘快來美送其最後一程，他們也呼籲關注華社中獨居老人 的問題。

天津總商會會長牛紅、副會長陳剛及韓元熙表示，沈秀萍約在十年前獨自來到美國，多年患有腎病，每周都要進行腎透析。在今年1月，她的親屬找到總商會求助，表示與其失聯，最後一次通話為去年11月15日。1月16日，總商會報警，最終發現她在皇后區長老會醫院，已經住院約一個半月，主治醫生當時說，她一周左右就能出院。

到了1月下旬及2月，家人仍無法聯絡上沈秀萍，總商會去她的家也未有人回應；根據醫院，沈秀萍已於1月20日出院，轉至護理院療養，但總商會詢問當地六家護理院，均找不到沈秀萍去向，於是向金兌錫辦公室求助。

在該辦公室的協助下，確認沈秀萍出院後入住的療養院 ，於1月29日在療養院內病亡，遺體則被放在紐約市的公共殮房，金兌錫辦公室將遺體尋回，並安置在法拉盛的一家殯儀館。

據了解，沈秀萍有兩位兄弟及一個姊姊，得知她病亡傷心欲絕，她的姪女計畫來美國處理她的身後事。金兌錫辦公室之後將致信美國駐華大使館，確保她能夠得到臨時簽證訪美。

金兌錫表示，沈女士在法拉盛經營改衣店，許多顧客仍然不知道她發生了什麼事，一直到店裡詢問改衣，他將盡最大努力，協助處理她的身後事，並呼籲長者每年更新緊急聯絡人名單。

總商會表示，華社的老齡化日趨嚴重，這個案例說明了獨居老人的問題及相對的解決辦法。

21日在沈秀萍生前經營的改衣及乾洗店內燈光仍然敞亮，桌上的飲品已經發霉出蟲，牆上的月曆則定格在了去年10月。店內還掛著許多客人未拿走的衣服。

周邊古玩店的業主肖Cindy說，沈秀萍一年365天，有364天都在工作，她與丈夫深感沈秀萍的艱辛，也會互相幫忙，有一次她摔倒，也是丈夫把她背出去叫救護車。

沈秀萍曾經和肖Cindy說，自己原先挺胖，兩年內因病瘦了70磅，肖Cindy也曾勸她多休息，但沈秀萍回應，若住院三個月，那房租怎麼辦。