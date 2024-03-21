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班森賀、巴斯海灘竊案頻發 警籲留意

記者胡聲橋／紐約報導
班森賀和巴斯海灘華人區出現各類失竊案。(本報檔案照)
班森賀和巴斯海灘華人區出現各類失竊案。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)班森賀和巴斯海灘(Bath Beach)的華人聚居區，最近一段時間連續出現了入室搶劫，以及車內和健身房衣櫃內財物被盜的案件，警方提醒居民注意財產安全。

這幾起案件都發生在市警62分局的轄區內。2月27日，一位受害者將自己的車停在貝瑞吉大道交新越卓大道(New Utrecht Avenue)附近的街邊，約晚10時，他回到停車處，打開車門後，發現車內被洗劫一空，共2000元現金、一部手機，還有車輛登記證和其他物品通通不見了；受害者強調，自己已鎖車門，不知道竊賊如何進入車內。

3月2日，海灣公園路(Bay Parkway)在82街和83街之間的一處民宅，發生了一起入室搶劫案。警方稱，74歲的受害者當天下午3時30分離開，回家後發現家前門的鎖被撬開砸壞，而且前門敞開，進屋查點後，受害者發現丟失了1500元現金和一面鏡子。

班森賀和巴斯海灘華人區出現各類失竊案。(本報檔案照)
班森賀和巴斯海灘華人區出現各類失竊案。(本報檔案照)

2月29日，在巴斯海灘位於海岸公園路旁的Crunch健身房，發生了一起盜竊案。警方稱，當天下午約5時左右，受害者將自己的各種銀行卡和衣物放進了健身房的衣櫃，健身完回到更衣室，發現櫃內價值360元的物品不翼而飛。

警方希望知情者能及時提供相關信息，以便早日將嫌犯捉拿歸案。知情者可以撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com通報情況。知情者還可以通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

不過，根據警方的數據，今年以來，市警62分局轄區內的入室搶劫案，從去年同期的62宗減少到31宗，降幅為50%；重竊案從去年同期的134宗減少到119宗，減少了11.2%。警方提醒，民眾不需對盜竊案過於憂慮，但仍要注意安全。

布碌崙 華人 布魯克林

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