黃妮可遭槍殺焚屍案，第四名共犯落網。(取自家屬籌款頁)

華女黃妮可(Nikki Huang，音譯)及其男伴於兩年前，在布朗士 車內被槍擊後焚屍，警方表示此案涉及下城幫派爭鬥；儘管兇嫌之一在去年初被捕後，案件經歷漫長調查期，但近日不斷有進展傳出，第四名共犯也在20日落網。

根據市警紀錄，在2022年5月16日凌晨，23歲的黃妮可和22歲的男伴帕瑞拉(Jesse Parrilla)，被發現死於布朗士海岸路(Shore Rd.)旁一輛被燒毀車輛內，且兩人屍體均成焦狀；經屍檢確認，兩人頭部均有中彈，隨後遭到焚屍。

經過調查，當局將嫌犯鎖定為31歲的桑德斯 (Jahmel Sanders)和35歲的史蒂芬桑提亞哥(Steven Santiago)，前者已在去年3月被捕。隨後一年內，案件偵辦未有進展，但從本月初開始陸續有幫兇被捕。

警方消息指，涉案第四名嫌疑人已在20日被捕，為32歲的李查德桑提亞哥(Richard Santiago)，其在當日被帶至布朗士第45分局接受訊問，並等待進一步刑事指控。據悉，將李查德桑提亞哥鎖定為嫌疑人後，警員於紐約奧格登斯堡(Ogdensburg)的監獄 內將其抓獲。

紀錄顯示，李查德桑提亞哥被捕時，正因幫派襲擊和持有武器的定罪而服刑五個月，並共需服刑五年。根據法庭紀錄，他還在2014年因共謀罪被判入獄三年。在他被捕前，本月已有兩名幫兇落網。

其中，警方於本周指控26歲的懷特(Terrence White)犯有謀殺、過失殺人、搶劫、重大盜竊、綁架和縱火罪。當局表示，懷特因在曼哈頓的一起企圖襲擊案中被定罪，目前已在監獄服刑，同時還有非法持槍前科。

據了解，仍然在逃的史蒂芬桑提亞哥為李查德桑提亞哥的哥哥。調查顯示，此案涉及下東城黑幫爭鬥，為「上山幫」和「下山幫」。此外，黃妮可生前曾在母親於華埠格蘭街(Grand St.)經營的餐館櫃台工作，且多名嫌犯曾前往就餐。

本月早前，下山幫24歲成員庫亞(Rahel Cuya)也因參與本次謀殺被捕，原因為提供逃逸車輛和協助綁架，他將面臨謀殺、過失殺人、搶劫、綁架和縱火的指控。2023年3月，桑德斯作為主犯被捕，當前被關押在雷克島監獄，並將在布朗士刑事法院受審。