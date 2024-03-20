男擋火車門被要求讓開 竟持刀攻擊

18日早上，皇后區7號線也發生類似攻擊事件，一名男子被人捅傷頸部，情況危急。(Citizen 截圖)

近日在長島鐵路 (LIRR)位於皇后區 的一個站台發生攻擊案，一名男性乘客在上車時，被另一名男子擋住車門，他要求讓路後入座，該名擋門的男子與他發生爭執，隨後升級為肢體衝突；男乘客的臉被美工刀割傷，攻擊者則被逮捕。

該起攻擊案發生在18日下午約4時左右，根據一名目擊者，糾紛起於牙買加中心(Jamaica Center)，當27歲的男受害人試圖進入火車車廂時，32歲的男嫌正站在入口處阻攔，受害人請求對方讓路，並最終成功登上了列車。

但列車行駛後，男嫌走向已坐下的受害人，詢問對方是否有對他說了什麼話，雙方隨即發生了口角，32歲男嫌掏出一把美工刀，割傷27歲男子的臉部，同時反覆毆打他；根據目擊者，男嫌毆打對方時，腳上的鞋子脫落，他也拿起掉下來的鞋當作武器，繼續毆打該名男受害者。

在攻擊後，該名嫌犯立刻被警方拘留，目前正等待指控，而受害人則被送往牙買加醫院(Jamaica Hospital)，目前狀態穩定。紐約市警察局目前正在對此事件進行調查。

據悉，該列車從麥迪遜大中央車站(Grand Central Madison)出發，前往遠洛克威(Far Rockaway)，並在蝗蟲莊園(Locust Manor)站停留了50分鐘。

大都會 運輸署(MTA)發言人基根(Meghan Keegan)表示，列車上不應該有武器出現，感謝市警的迅速響應，才保護了乘客的安全並逮捕攻擊者。