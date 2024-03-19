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紐約法拉盛按摩店遭非洲裔男子闖入試圖強暴店員

記者邢易霖 / 紐約即時報導
一名非洲裔男子突然闖入按摩店，企圖強暴按摩店內的女店員。(NYPSP提供)
一名非洲裔男子突然闖入按摩店，企圖強暴按摩店內的女店員。(NYPSP提供)

皇后區法拉盛凱辛納大道(Kissena Blvd)的一家按摩店，18日下午一名非洲裔男子突然闖入店內，企圖強暴按摩店內的女店員。巡邏隊及時報警，警方迅速介入，雙方成功制止該男子。受害人沒有受傷，市警局已為其申請保護令，以免犯罪分子再次惡意接近。

據紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)報告，事發時間在18日下午3時44分左右，法拉盛凱辛納大道42-22號的一家按摩店遭到一名非洲裔男子突然闖入，強迫該店的女店員與其性交，並且表示不會付錢。當女店員拒絕時，該男子用手掐住其脖子不放手，通過拉扯、恐嚇、以強暴該店員。所幸巡邏隊及時發現，迅速控制現場並立即報警。6名警員迅速到場，與巡邏隊協助下，成功遏制並將非洲裔男子逮捕歸案。

受害人拒絕去醫院治療。公共安全巡邏隊副隊長李啟基轉述受害人，這名非洲裔男子之前已到按摩店搗亂鬧事多次，沒有與他成交任何服務。店內裝有監控攝像頭，店門平時也是鎖上的，沒想到這次店門被不小心打開，導致他得以進入。

李啟基表示，此按摩店為一名華人老闆所經營，持有合法執照，店員皆為女性。事發時老闆並不在場，僅有兩三名店員在上班。他指出，由於從事按摩職業的女性較多，按摩院經常成為犯罪分子攻擊對象，女性在店內工作時很危險。他建議店家可以雇用男性職員或保安，以提高女性工作時的安全保護，從而防止潛在的危險，保障她們的安全。

目前，警方對非洲裔男子做進一步調查，同時為受害人申請保護令，他們表示保護令旨在阻止威脅、騷擾或暴力行為的發生，為受害人提供法律上的保護。由此可以限制加害人與受害人之間的接觸，保障受害人的安全。

警方與巡邏隊當場逮捕該非洲裔男子，將其帶走調查。(NYPSP提供)
警方與巡邏隊當場逮捕該非洲裔男子，將其帶走調查。(NYPSP提供)

法拉盛 皇后區 華人

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