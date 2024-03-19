布碌崙巴斯海灘商住樓火災2死 警疑凶殺

巴斯海灘一棟商住兩用樓發生火災，現場兩人死亡，但警方懷疑是凶殺。(記者胡聲橋／攝影)

有不少華人 居住的布碌崙 (布魯克林)巴斯海灘(Bath Beach)一棟商住兩用樓，17日傍晚發生一場火災，二人在火災中死亡。不過，調查人員懷疑，這很可能是一宗凶殺案，兩名受害者在火災前就已經被殺害了。

17日傍晚大約6時50分左右，巴斯海灘位於海灣29街159號的一棟四層商住兩用樓的二層突發大火，大火很快燒穿樓板，燒到了三樓，現場濃煙滾滾，火苗冒出窗外。

巴斯海灘一棟商住兩用樓火災現場。(讀者提供)

當時，至少有60名消防員迅速趕到現場，消防人員搭起了雲梯，花了大約一個小時才控制住火勢。據報導，有的鄰居說，他們看到一名男子身上著了火，大聲呼救。大火撲滅後，消防員在二樓發現了兩具屍體。

截止目前，警方沒有公布兩名受害者的身分。有報導稱，其中一名男受害者頸部被刺傷，另一名受害者頭部有創傷，警方因此懷疑這兩名受害者在大火之前就已經死亡，這場大火只不過是為了掩人耳目。

據在起火樓房一層工作的JR美甲店華裔 員工Helen介紹，當時她們正打算關店回家，突然聽到有人喊樓上起火了，出門一看，樓上窗戶冒出了濃煙，她們趕緊收拾東西離開美甲店，這時，樓上的住戶也都紛紛往外逃。等她們跑到馬路對面站定，剛喘口氣，就看到對面樓上的窗戶冒出了火焰，這時消防人員已經趕到並投入到滅火中。

Helen說，當時街上很亂，有很多車輛。她們等大火撲滅，覺得沒有什麼危險後就分頭回家了。她們後來才聽說大火中有人喪生。不過，Helen說她平時很少看到華人在這棟樓房進出，基本上沒有華人在樓上居住，而且據她從其他租戶了解到的信息，死者應該不是華人。

這場火災還造成兩名消防員輕傷，樓上其他住戶都在當晚疏散。據火災現場附近一家華人折扣店的員工說，她當時在看店，所以沒有就近去看，但她看到樓裡的住戶慌忙往外跑，有的小孩還穿著拖鞋跑進她的店裡來躲避，後來這些人在樓房管理人員的引導下也都離開了。紅十字會的工作人員在現場幫助數十名因為火災而無家可歸的人，給他們安排臨時住處。

截至目前，警方仍在調查這是否為一起殺人案，以及火災原因。