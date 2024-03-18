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馬籍華男車禍亡 同鄉聯誼會處理後事

記者高雲兒／紐約報導
於2022年在法拉盛遭遇車禍的馬來西亞籍男子邱志良，於本月12日晚不幸去世；馬來西亞(旅美)聯誼會(MAA，左圖)17日表示，此次處理後事不接受捐款，民眾切勿上當。(記者高雲兒／攝影)
於2022年在法拉盛遭遇車禍的馬來西亞籍男子邱志良，於本月12日晚不幸去世；馬來西亞(旅美)聯誼會(MAA，左圖)17日表示，此次處理後事不接受捐款，民眾切勿上當。(記者高雲兒／攝影)

2022年在法拉盛遭遇車禍的馬來西亞籍男子邱志良(Khoo Nyit Leong)，在經過兩年多的治療後，於本月12日不治；馬來西亞(旅美)聯誼會(MAA)17日表示，將全權負責處理後事，並將剩餘的賠償金捐給慈善組織和醫院等。另外，由於此前曾有人以該受害者的名義假募捐之名進行詐騙，他們提醒此次處理後事不接受捐款，民眾切勿上當。

2022年初，邱志良在法拉盛凱辛娜大道與櫸木大道(Beech Ave.)交界處過馬路時，遭車撞擊，頭部重傷；邱志良的家屬委託人苗秀賢表示，邱志良出事前為康州一家日本餐廳的廚師，車禍後昏迷三個月，腦部開刀三次，導致神經受損，失去車禍的記憶；後經過多次治療後，邱志良雖然恢復記憶，但遭遇嚴重後遺症，進食困難且行動不便；在腦部受創和肺癌的雙重打擊下，邱志良在今年年初再次進入病危狀態，在牙買加醫院治療兩月後，於12日晚在醫院去世，享年69歲。

由於邱志良家人都在馬來西亞，在其生病後，一切事務都由聯誼會全權代理；三位聯誼會副會長王月心、甘偉順、葉禾祥表示，兩年前，由於保險公司的意外險賠金僅5萬元，不足以支付數十萬元的醫療費用，因此馬來西亞駐紐約總領事館及聯誼會共同支付醫療等費用；此次處理後事，聯誼會同樣不接受任何捐款。

他們表示，邱志良去世後，留下賠償金約10萬元，扣除律師費和醫療費後，剩下5萬5111.01元；苗秀賢表示，邱志良家人希望把所有款項捐贈給慈善機構及醫療院，她也會和聯誼會處理後事，把骨灰寄回馬來西亞。三位副會長再次表示，邱志良出車禍後，曾有謠傳他車禍身亡，也有人藉此不幸遭遇在網上詐騙。

車禍發生後，邱志良住院逾一年多。(本報檔案照)
車禍發生後，邱志良住院逾一年多。(本報檔案照)

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