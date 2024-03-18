布碌崙華人洗衣店遇賊 被搶200元

布碌崙一家華人洗衣店遭歹徒搶劫。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林 )布朗斯維爾(Brownsville)一家華人 洗衣店，在今年2月遭到兩名歹徒的搶劫，被搶走200元現金。警方近日公布了嫌疑人照片，希望知情民眾及時提供信息，早日將其捉拿歸案。

這起案件發生在市警72分局轄區。2月4日早8時54分，一名 53歲的男性員工當時正在位於布朗斯維爾Tapscott街208號的「張清洗衣店」(Chang Qing Laundromat)里忙碌著。這時，兩名男子進入洗衣店，推搡該名員工，並強行從收銀機中搶走了200元現金。這兩名男子離開現場後，沿著Tapscott街向南逃走。所幸的是此案件沒有造成人員傷亡。

警方經過調查，已從監控錄像中獲取了兩名嫌疑人的照片。兩名嫌疑人均為非洲裔男子，作案時都身穿黑色外套；其中一名嫌疑人戴黑色棒球帽、穿深色牛仔褲和黑色運動鞋，另一名嫌疑人穿白色運動褲和白色運動鞋。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。