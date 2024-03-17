我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛玩的領導者 楊燿宏在矽谷打造「台灣接班梯隊」

影／四川森林大火 連400多公里外的成都「天都黃了」

地鐵槍案為自衛 槍手暫不被起訴

記者劉梓祁／紐約報導
去年5月，潘尼自行前往華埠市警五分局投案。(記者劉梓祁／攝影)
去年5月，潘尼自行前往華埠市警五分局投案。(記者劉梓祁／攝影)

布碌崙(布魯克林)近日發生地鐵槍案，導致一名男子頭部中槍，但因開槍者為擄槍自衛，地區檢察官暫不起訴；事發後，前陸戰隊員潘尼(Daniel Penny)的律師呼籲曼哈頓地區檢察官，也應撤銷對潘尼的指控，其於去年在地鐵車廂中鎖喉致遊民死亡。

據市警初步調查，發生在14日地鐵內的槍擊由兩名男子爭執引起，32歲的奧巴德(Younece Obuad)和36歲的羅賓遜(DaJuan Robinson)發生爭吵，隨後羅賓遜從外衣中拿出手槍，但被奧巴德擄走開火，導致羅賓遜頭部中槍，有消息指，羅賓遜右臉部被射中兩次，其中眼球被射穿，且脖子和胸部各中一槍。

布碌崙地區檢察官15日表示，由於奧巴德出於自衛，暫不起訴。消息公布後，潘尼辯護律師肯尼夫(Thomas Kenniff)表示認同，並呼籲曼哈頓地檢做出相同決定。在槍擊事件討論中，有大量評論為「還潘尼自由」、「對潘尼撤控」等口號。

肯尼夫表示，布碌崙地檢做出了「正確決定」，即行使調查權並意識到被迫自衛和保護他人的對象不應受刑事起訴。肯尼夫辯稱，若遵循此案的處理邏輯，潘尼和奧巴德行為有相似之處，他為保護車廂內其他乘客而制服尼利(Jordan Neely)。尼利為30歲非洲裔遊民，去年在車廂內遭24歲的潘尼鎖喉致死，潘尼後自行前往華埠市警五分局投案。

肯尼夫在接受電視訪問時，呼籲曼哈頓地檢結束對潘尼的起訴，並稱「若潘尼被起訴而奧巴德未有被起訴」，此區別「相當令人沮喪」。去年5月，尼利曾威脅和辱罵其他乘客，潘尼後從背後將尼利鎖喉致死；法醫表示，鎖喉致有精神病史的尼利死亡。

槍擊案發生後，市長亞當斯(Eric Adams)再次表示，精神病患問題急需解決。肯尼夫也說，此案是「地鐵無法無天亂象的又一例子」，其便是潘尼採取強制措施的原因。

目前，潘尼以10萬元保釋出獄，但若被定罪，他將面臨多達19年監禁。本年1月，法官駁回了他對撤銷指控的動議。

地鐵 布碌崙 曼哈頓

上一則

現代舞詩劇「詩憶東坡」亮相曼哈頓林肯中心

下一則

台美文藝協會 太陽花10周年展

延伸閱讀

從奧斯卡紅毯到新電影 萊葛斯林手上腕表吸睛

從奧斯卡紅毯到新電影 萊葛斯林手上腕表吸睛
喬州愛默蕾大學 捐款成長幅度超過哈佛

喬州愛默蕾大學 捐款成長幅度超過哈佛
奧斯卡╱怪奇比莉以芭比獲最佳原創歌曲 肯尼獻唱

奧斯卡╱怪奇比莉以芭比獲最佳原創歌曲 肯尼獻唱
跨州送暖 費城童贈禮包給德州移民孩

跨州送暖 費城童贈禮包給德州移民孩

熱門新聞

見兇嫌拔槍後，地鐵上民眾紛紛低頭閃避。（取自X @JoyceMeetsWorld）

地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪

2024-03-15 15:04
女子9日早在曼哈頓富爾頓街地鐵站遭男友家暴，被推下月台令雙腳被輾斷。(取自MTA)

紐約地鐵站家暴 她被男友推下月台 雙腳被列車撞斷

2024-03-09 20:56
愛因斯坦醫學院董事會主席高特斯曼。(取自愛因斯坦醫學院官網)

捐10億給紐約這所醫學院 富豪遺孀背後故事曝光

2024-03-09 19:37
程志（左一）於14日在皇后區高等法院出庭，目前受害者達到八人，程志的罪名也從50項增加到60項。(記者高雲兒／攝影)

又一受害人作證 華裔狼醫程志灌藥性侵案增至8女

2024-03-14 20:23
耗資80億元、為期數年的拉瓜地亞機場翻新計畫，去年全面啟動新設施，旅客滿意度也大大提升，拉瓜地亞機場擺脫惡名昭彰的臭名，獲得了同級機場評比第一名的肯定。（美聯社）

從墊底到第1… 拉瓜地亞機場改造成功 獲北美最佳機場

2024-03-13 11:42
居住在16大道交76街的華男日前入睡時遭人入室搶劫。(谷歌地圖)

睡夢中遭闖門搶匪壓制在床 布碌崙華男給2萬元保命

2024-03-14 20:38

超人氣

更多 >
凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子
洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著

洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著
「我要下飛機」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天

「我要下飛機」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天
悶聲發大財 4星座很低調但財運很好 你上榜了嗎？

悶聲發大財 4星座很低調但財運很好 你上榜了嗎？
照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面