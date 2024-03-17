地鐵槍案為自衛 槍手暫不被起訴

去年5月，潘尼自行前往華埠市警五分局投案。(記者劉梓祁／攝影)

布碌崙 (布魯克林)近日發生地鐵 槍案，導致一名男子頭部中槍，但因開槍者為擄槍自衛，地區檢察官暫不起訴；事發後，前陸戰隊員潘尼(Daniel Penny)的律師呼籲曼哈頓 地區檢察官，也應撤銷對潘尼的指控，其於去年在地鐵車廂中鎖喉致遊民死亡。

據市警初步調查，發生在14日地鐵內的槍擊由兩名男子爭執引起，32歲的奧巴德(Younece Obuad)和36歲的羅賓遜(DaJuan Robinson)發生爭吵，隨後羅賓遜從外衣中拿出手槍，但被奧巴德擄走開火，導致羅賓遜頭部中槍，有消息指，羅賓遜右臉部被射中兩次，其中眼球被射穿，且脖子和胸部各中一槍。

布碌崙地區檢察官15日表示，由於奧巴德出於自衛，暫不起訴。消息公布後，潘尼辯護律師肯尼夫(Thomas Kenniff)表示認同，並呼籲曼哈頓地檢做出相同決定。在槍擊事件討論中，有大量評論為「還潘尼自由」、「對潘尼撤控」等口號。

肯尼夫表示，布碌崙地檢做出了「正確決定」，即行使調查權並意識到被迫自衛和保護他人的對象不應受刑事起訴。肯尼夫辯稱，若遵循此案的處理邏輯，潘尼和奧巴德行為有相似之處，他為保護車廂內其他乘客而制服尼利(Jordan Neely)。尼利為30歲非洲裔遊民，去年在車廂內遭24歲的潘尼鎖喉致死，潘尼後自行前往華埠市警五分局投案。

肯尼夫在接受電視訪問時，呼籲曼哈頓地檢結束對潘尼的起訴，並稱「若潘尼被起訴而奧巴德未有被起訴」，此區別「相當令人沮喪」。去年5月，尼利曾威脅和辱罵其他乘客，潘尼後從背後將尼利鎖喉致死；法醫表示，鎖喉致有精神病史的尼利死亡。

槍擊案發生後，市長亞當斯(Eric Adams)再次表示，精神病患問題急需解決。肯尼夫也說，此案是「地鐵無法無天亂象的又一例子」，其便是潘尼採取強制措施的原因。

目前，潘尼以10萬元保釋出獄，但若被定罪，他將面臨多達19年監禁。本年1月，法官駁回了他對撤銷指控的動議。