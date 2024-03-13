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向富人徵稅？他們會走，那誰遭殃？

紐約客談

紐約州參眾兩會近來提出新提案，即針對年收入超過500萬元的居民，將個人所得稅提高半個百分點，持續到2027年，並估計該舉可以為紐約州帶來每年近10億元的額外收入。紐約州長霍楚(Kathy Hochul)12日直接表態反對，並認為這一舉措與她遏制紐約州人口流失的目標背道而馳。

在討論該新政是否會通過之前，不如來談談為什麼要向這些富豪徵稅？答案很簡單，因為錢不夠花。紐約州官員預計2024財年的預算赤字將達到43億元，未來幾年則會更多。

與此相對的是紐約百姓掙扎在溫飽線，不但房租飆漲，照料兒童和老人的費用貴得離譜，公共設施也得不到改善等等，最重要的是民眾收入沒有提高，此刻的紐約州，比任何時候需要更多的公共資金，來解決這些和民生息息相關的問題。

於是紐約州參眾兩會一拍腦門，想到一個方法：向有錢人徵稅。不過話說得簡單，那這些有錢人就真的會乖乖的把錢拿出來，協助政府解決財政危機嗎？近來參選官員的多位華裔共和黨人表示「懷疑」，並認為最終傷害的，是沒有選擇的平民。

「有錢人的房產到處都是，如果紐約州要交更多稅，大不了就搬到新澤西，或者更遠。剩下的是誰？是大部分的中產階層和工薪階層；剩下的稅收需要誰掏？也是這兩個階層。」

話說回來，到底是稅收得不夠多，還是花得太多？相信只要一看政府的統計數據，就能夠略知一二，而需要提醒的是，2024財年的財政赤字是43億元，而根據去年年中的統計，紐約市庇護客在今年6月之前的預估花費，也是43億元。

紐約州 兩會 紐約市

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