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布碌崙華男騎電單車疑與人相撞 倒地重創頭部身亡

記者顏潔恩／紐約即時報導
警方指出，車禍發生於11日下午4時許，在日落公園6大道交53街處。（取自Google街景）
警方指出，車禍發生於11日下午4時許，在日落公園6大道交53街處。（取自Google街景）

布碌崙(布魯克林)日落公園華社日前發生一起死亡交通車禍，一名60多歲的華男騎乘電單車時，疑似在路口與人相撞，整個人飛車倒地，頭部受到重擊而不治身亡。

警方指出，車禍發生於11日下午4時許，在日落公園6大道交53街處；當警員接報抵達現場時，發現67歲的何俊迪(Jundi He，姓名皆音譯)已倒在地面上，身體多處受傷，他隨即被送往布碌崙紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital-Brooklyn)搶救，不久後宣告不治身亡。

在初始調查中，警方懷疑死者是與另一輛單車騎士相撞，於是從電單車上摔落下來，頭部重擊地面身受重傷；目擊者迪亞茲(Fernando Diaz)指出，何俊迪倒地後雙手緊抱著自己的腹部，似乎感覺很疼痛，其他人曾走上前幫忙，結果看著他試圖將自己撐起來時，又無力地倒回地面上，頭再次撞上地面。

調查人員12日早上透露，目前沒有確鑿證據顯示死者與另一名單車騎士相撞，當前也沒有人被帶回至警局調查。

不過有社區消息指出，死者的家屬目前已獲知噩耗，並相信死者是被肇事逃跑的人所撞及，目前正努力尋求社區領袖的援助，幫忙聲援此事。

日落公園 布碌崙 華男

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