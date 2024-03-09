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華男與西語裔男女口角 遭勒頸攻擊一度昏迷

記者胡聲橋／紐約報導
班森賀攻擊華男的一對西語裔男女遭逮捕和控罪。(本報檔案照)
班森賀攻擊華男的一對西語裔男女遭逮捕和控罪。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)班森賀2月27日發生一起街頭攻擊案，一名華男因故與一對西語裔男女發生爭執，遭兩人攻擊，華男頸部被勒，一度在街頭昏迷，所幸及時醒轉，沒有生命危險。警方趕到現場後，很快逮捕了兩名嫌疑人。

根據市警62分局的紀錄，案件於當天深夜12時左右發生在門牌號為81街1527號的住宅前。當時，一名30歲的華裔男子因故和一男一女兩名西語裔行人發生爭執，這兩名西語裔男女突然動手攻擊這名華男。因為近距離遭到拳打腳踢，華男摔倒在人行道上。這時，另一人以手臂勒住其頸部，致其一度昏迷過去。兩名攻擊者隨後徒步逃離現場。

受害華男昏暈片刻後醒來，他在其他行人的協助下致電911報警。警員和急救車輛很快趕到現場，急救人員為受害華男檢查了傷勢，慶幸只受了些皮外傷。這名華男在現場接受了一些治療，並沒有到醫院救治。

警方接到報警後，立即傳召在附近巡邏的警車追緝涉案的兩名西語裔男女。兩名嫌疑人很快在附近街區被發現和逮捕，受害華男也成功指認了兩人。警方後來宣布，這兩名襲擊者分別為43歲的男子厄爾杜尼夫(Alekkse Erduneev)和64歲的女子康莎勒(Myra Gonzalez)。

警方逮捕了兩名嫌疑人後，將其押到62分局盤問和錄口供。這兩人隨後被送往布碌崙(布魯克林)刑事法院，他們在那裡被控多項罪名。厄爾杜尼夫被指控犯有導致身體受傷的三級攻擊罪和觸及身體的二級騷擾罪；康莎勒被指控犯有四級擁有武器罪，致身體受傷的三級攻擊罪和觸及身體的二級騷擾罪。兩名嫌疑人經庭審後保釋，下次出庭定於4月。

華男 布碌崙 布魯克林

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