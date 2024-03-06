華男購物未熄火 車被賊開走

一名華男日前在班森賀街邊未熄滅汽車，結果汽車被偷走。(Google地圖)

布碌崙 (布魯克林)班森賀華社近日發生多起汽車盜竊案，其中一名華男 將車停在街邊幾分鐘，下車購物，期間未熄滅引擎，遭到竊賊偷走；管轄當地的市警62分局目前發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

根據警方消息，該案發生於本月3日下午6時左右，在海灣公園(Bay Parkway)6625號的「寶城西餅」店前，一名44歲華裔男子駕駛一輛2007年出產的灰色Acura汽車；他當時將車雙排停車(double park)在街邊下車買東西，只離開一陣子，於是將車鑰匙留在車內，全程未熄滅引擎。

警方表示，華男隨後在店裡看見有人打開他的車門，他意識到不對勁，立即衝出店，卻只能眼睜睜看著歹徒把車開走，沿著海灣公園大道南向逃離；華男在他人的幫助下報警，不久後62分局警員抵達現場調查，試圖追蹤車主的「快易通 」(E-Z Pass) ，結果無法登入，而車內又沒有其他的追蹤器。

與此同時，警方曾通知布碌崙南區勤務指揮中心，派出多輛警車到附近一帶搜索，未有任何消息；受害者表示，不僅汽車被盜，放在車上的一些重要證件也一併被偷走，損失慘重。

在另一起案件中，一名56歲的車主於2月25日將一輛2008年出產的奔馳汽車停在P大道344號的住家旁，三日後回到現場，發現汽車竟不翼而飛；警方後來調查追蹤器發現，該車最後於26日晚上11時許出現在維拉札諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)，之後便失去蹤跡。

第三宗案件中，一名29歲的車主於2月28日清晨發現前一天停在21大道交86街的福特汽車不見蹤影，由於該區未有監控錄像，導致追查困難；最後一名19歲的車主也在3月3日報警稱，停在Stillwell大道交 Quentin路的本田汽車也被人偷走，至今都還未尋獲。

警方呼籲知情民眾或在街上發現可疑人物者提供線索，可立刻撥打止罪專線(800)577-TIPS(8477)，也可登入止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發送訊息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程式「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。