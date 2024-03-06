長島分屍案 兩男女死者住威徹斯特郡

長島蘇福克郡警方上周在巴比倫村發現人體屍塊後，又在5日找出更多屍塊，兩名死者身分可初步確認。圖為屍塊發現地索薩茲公園。(谷歌地圖)

長島 蘇福克郡(Suffolk County)警方上周在巴比倫村(Babylon Village)發現人體屍塊後，又在5日找出更多屍塊，兩名死者身分可初步確認；警方隨後在阿米提維爾(Amityville)進行搜查，並逮捕部分人員，目前正在調查中。警方稱此事是個案，對公眾沒有威脅。

繼上周在索薩茲公園(Southards Park)找到分別屬於兩名不同死者的五個屍塊後，警方於5日在西巴比倫(West Babylon)和貝斯佩奇州立公園 (Bethpage State Park)發現更多屍塊；經調查，這些屍塊和上周在索薩茲公園找到的肢體殘骸同屬一名男子和女子。

警方表示，其中女性受害者是59歲，男性53歲，雙方姓名也將被隱瞞。警方表示，顯示他們的最新住址為威徹斯特郡(Westchester County)揚克斯市(Yonkers) 。據悉，蘇福克郡警方隨後在阿米提維爾的一間兩層樓房屋執行搜查令，並逮捕多人，警方還被看到從房屋中取出一個棕色袋子。

警方在5日下午的聲明中說，「根據調查，這似乎是一起孤立事件，對公眾沒有威脅」，但公眾仍對此事感到恐懼。

據稱，執法機構正在調查此案是否與黑幫組織黑幫MS-13有關，該黑幫組織以凶暴、殘忍為名，而且長島是他們的作案高發地；今年5月，黑幫一成員承認砍死一名敵對幫派成員，並將他分屍；2017年，屬於MS-13旗下分支的兩名成員，在皇后區 艾莉潭公園設下陷阱，引誘一16歲少年前往，向他捅了34刀。