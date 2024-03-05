法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

吳先生和王女士隨後前往市議員黃敏儀辦公室，黃敏儀辦公室工作人員在收集了所有材料後，表示將和109分局聯繫處理。(記者高雲兒／攝影)

多位華人房客近日表示，曾被法拉盛羅斯福大道一公寓樓內的華人女子欺騙，該女子之前涉嫌利用自己半個房東 的身分，常常在收取租金 和押金後，在兩周甚至數日內將房客趕出；該女子目前已不是房東，但仍住在屋內繼續行騙，最新一名受騙的七旬女房客表示，自己甚至一天沒住，就被她趕出，近3000元打了水漂；受害房客和該公寓的房東在4日聯繫了議員和警方，希望官方可以受理此案。

今年69歲的王女士說，她上周在網上看到該公寓出租房間，就於2月29日前來看房，被房內自稱房東的陸姓年輕女子接待，「她和我說，小房間750元，客廳550元，押一付一，還把一些證明她擁有房產的文件給我看」。

今年69歲的王女士說，她上周在網上看到該公寓出租房間，就於2月29日前來看房，她看到屋內幾乎家徒四壁，冰箱、爐灶、桌椅、熱水通通都沒有。(記者高雲兒／攝影)

王女士看到屋內幾乎家徒四壁，冰箱、爐灶、桌椅、熱水通通都沒有，還看到牆上刷著「騙子」二字，感到疑惑，「她就和我說，之前遇到了不好的事情，我還安慰她說，沒關係，我們以後就好好相處」。

誆稱無法出租 只給訪客紙條

王女士於是租下客廳和小房間，在陸姓女子的要求下，在當天交齊了租金和押金，一共支付2600元；然而在簽訂合同時，陸姓女子以該房無法出租為由，只寫了一張證明王女士是訪客的紙條，「她說不可以說我是租客 ，否則會被大樓管理委員會找麻煩」。

在簽訂合同時，陸姓女子以該房無法出租為由，只寫了一張證明王女士是訪客的紙條，「她說不可以說我是租客，否則會被大樓管理委員會找麻煩」。(記者高雲兒／攝影)

在搬入前，王女士在3月1日和2日，自掏腰包粉刷了牆壁，打掃了衛生，「我在打掃衛生的時候，旁邊鄰居就和我說，她(陸姓女子)是騙子！」

果然在2日晚間，王女士回到公寓，發現公寓門從內反鎖，無法進入，「那天晚上好大的雨啊，我腿腳不好，只能走到朋友家睡地板」，王女士痛斥，「房子2600元，我還打掃粉刷花了幾百，但是一天都沒住。我在美國40年都沒碰到這樣的事！」

不理歸屬權判決 換鎖繼續住

一直到4日，她無法聯繫上陸姓女子，才找到之前提醒她陸姓女子是騙子的鄰居，找到該屋的屋主吳先生。吳先生表示，自己全部出資在2014年買下該公寓，和陸姓女子共同擁有，但是在之後因為處理房產意見不統一，一直在走法律程序；該房產的歸屬權在去年5月已經轉到吳先生家人名下，法院也在去年11月下了驅逐令，但還沒有收到搜捕令(Warrent)，因此該女子大搖大擺撬掉吳先生換的門鎖，繼續入住。

在4日上午，吳先生和王女士前往該公寓，試圖與陸姓女子交涉，但是該女子拒絕開門。圖為王女士試圖開門。(記者高雲兒／攝影)

在4日上午，吳先生和王女士前往該公寓，試圖與陸姓女子交涉，但是該女子拒絕開門，直到聽見吳先生在門口報警後，女子才把門打開；陸姓女子穿著一件白色短袖，十分警覺地拿著手機拍攝門口的民眾，並稱除了吳先生，無人可以入內。吳先生為防有詐，堅持在警方陪同下入內，但是警方在幾十分鐘內都未現身，吳先生一行只能離開。

吳先生稱，他早在2020年搬出，目前也不在紐約州，但所有公寓費用仍由自己支付，陸姓女子從未支付。他表示，陸姓女子在2019年就已開始類似欺騙房客的行為，「我在這幾年和那些房客一起去報警，去法庭，去找議員，但是都沒有用」；據吳先生說，受騙房客保守估計在50位左右，陸姓女子有時能在一個月內騙取上萬元，「她還會說，如果你交四或六個月的租金，就給你優惠，然後也不簽合同，那些人的錢要不回來」。

擔憂再有受害者 求助市議員

吳先生說，陸姓女子有多種方式趕走租客，第一種是謊稱有家人要入住，請房客搬出並且退錢，但是房客搬出後就杳無音訊；第二種是直接換鎖，並在警方上門時稱，不認識該房客，而房客因為沒有簽訂合法租賃合同，只能吃啞巴虧。

吳先生和王女士隨後前往市議員黃敏儀辦公室，二位的需求皆不在於賠償，而是想讓陸姓女子受到法律制裁。王女士說，「錢是已經要不回來了，我也就是最多睡幾個月地板，這都不要緊，可是聽說已經有新租客住進來了，她還要騙多少人？」吳先生說，法警有望在兩月內將陸姓女子驅趕走，自己也將很快收回房產，「但是她之前騙的那些人和錢呢？她應該受到懲罰。」

黃敏儀辦公室工作人員在收集了所有材料後，表示將和109分局聯繫處理，同時會將此案報告到州檢察長(Attorney General)處。吳先生說，希望有更多受害者和他聯繫，以收集更多證據，他的微信是：pompom_2013。