無故攻擊大提琴手 女嫌無保釋放

地鐵襲擊大提琴手嫌犯，有八項前科卻被無保釋放。(取自市警)

在上月，一名藝術家在曼哈頓 先驅廣場(Herald Square)地鐵站 內表演時，遭陌生女子持金屬水瓶攻擊頭部，事發過程不僅引起熱議，還令受害提琴手福斯特(Iain Forrest)宣布不再表演；在警方確認嫌犯為有多項前科累犯後，法院決定對其無保釋金釋放。

根據警方消息，23歲的亨特(Amira Hunter)於上月28日晚間被捕，因其涉嫌於半個月前，在地鐵站內使用金屬水瓶擊打29歲的福斯特頭部。

紀錄顯示，亨特在本次被捕前已有八次前科。然而，在面臨二級攻擊罪名指控的提審中，儘管曼哈頓檢方提出1萬5000元現金保釋或4萬5000元保釋抵押金的要求，但法官決定無保釋放。

根據曼哈頓地區檢察官辦公室，居住布碌崙(布魯克林)的亨特曾因參與兩起輕竊案而被發出逮捕令，檢方對她「自願返回法庭沒有信心」。亨特最後一次被捕時間為去年10月，原因為涉嫌偷竊價值2050元的泳衣，因此面臨重大盜竊指控。另外，她還在2019年因兩次攻擊母親被捕。

案件發生後，福斯特曾表示自己一度懼怕使用樂器，並始終感到「氣餒和悲傷」，因此無法「讓自己演奏音樂」。他在被攻擊後宣布，將「無限期」暫停地鐵表演，並呼籲警方保護街頭音樂家。

福斯特在社交媒體稱，此次為第二次遇襲，不願再「承受更多傷害」。他和其他藝術家發起成立「地鐵表演者倡導團體」(Subway Performers Advocacy Group)，要求市府提供安全保障。大都會 運輸署(MTA)發聲明說，包括藝術家在內的任何人都不應在交通系統遭受暴力，將追究肇事者責任。