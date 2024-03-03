我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

「北京能讓中國車在美熄火」 雷蒙多發言遭網友嘲諷

無故攻擊大提琴手 女嫌無保釋放

記者劉梓祁／紐約報導
地鐵襲擊大提琴手嫌犯，有八項前科卻被無保釋放。(取自市警)
地鐵襲擊大提琴手嫌犯，有八項前科卻被無保釋放。(取自市警)

在上月，一名藝術家在曼哈頓先驅廣場(Herald Square)地鐵站內表演時，遭陌生女子持金屬水瓶攻擊頭部，事發過程不僅引起熱議，還令受害提琴手福斯特(Iain Forrest)宣布不再表演；在警方確認嫌犯為有多項前科累犯後，法院決定對其無保釋金釋放。

根據警方消息，23歲的亨特(Amira Hunter)於上月28日晚間被捕，因其涉嫌於半個月前，在地鐵站內使用金屬水瓶擊打29歲的福斯特頭部。

紀錄顯示，亨特在本次被捕前已有八次前科。然而，在面臨二級攻擊罪名指控的提審中，儘管曼哈頓檢方提出1萬5000元現金保釋或4萬5000元保釋抵押金的要求，但法官決定無保釋放。

根據曼哈頓地區檢察官辦公室，居住布碌崙(布魯克林)的亨特曾因參與兩起輕竊案而被發出逮捕令，檢方對她「自願返回法庭沒有信心」。亨特最後一次被捕時間為去年10月，原因為涉嫌偷竊價值2050元的泳衣，因此面臨重大盜竊指控。另外，她還在2019年因兩次攻擊母親被捕。

案件發生後，福斯特曾表示自己一度懼怕使用樂器，並始終感到「氣餒和悲傷」，因此無法「讓自己演奏音樂」。他在被攻擊後宣布，將「無限期」暫停地鐵表演，並呼籲警方保護街頭音樂家。

福斯特在社交媒體稱，此次為第二次遇襲，不願再「承受更多傷害」。他和其他藝術家發起成立「地鐵表演者倡導團體」(Subway Performers Advocacy Group)，要求市府提供安全保障。大都會運輸署(MTA)發聲明說，包括藝術家在內的任何人都不應在交通系統遭受暴力，將追究肇事者責任。

地鐵站 曼哈頓 大都會

上一則

肝癌華男再獲捐千元 今返鄉就醫

下一則

前華策會總監陳受權離世 社區悲痛讚寥寥可數的領導者

延伸閱讀

川普若推翻IRA 德州千億投資將泡湯 多個紅州淪輸家

川普若推翻IRA 德州千億投資將泡湯 多個紅州淪輸家
記者採訪國會暴亂被捕 輿論譁然

記者採訪國會暴亂被捕 輿論譁然
電動車銷量下滑 專家警告福斯難實現2025減碳目標

電動車銷量下滑 專家警告福斯難實現2025減碳目標
記者採訪國會暴動被捕 輿論譁然

記者採訪國會暴動被捕 輿論譁然

熱門新聞

艾伯特愛因斯坦醫學院。(取自Wikimedia Commons)

收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費

2024-02-26 16:45
紐約一名地鐵駕駛在富爾頓街車站停靠時將頭伸出車窗。示意圖，非文中當事人。(路透)

紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈

2024-02-29 10:16
不少走線客到法拉盛的仲介公司，尋求一份穩定的工作。(記者邢易霖／攝影)

華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾

2024-02-25 16:45
紐約皇后區法拉盛大學點大道(College Point Boulevard)的居民樓內，23日清晨發生一起持刀傷人事件。圖為法拉盛，非事發現場。(記者邢易霖 / 攝影)

女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀

2024-02-24 10:31
曾女士此前向受害者們稱自己有一位很有錢的老公，但實際上他們早已離婚。(記者邢易霖 / 翻攝)

華女編造背景稱有富裕丈夫、認識政商名流 詐20人共騙600萬

2024-03-01 20:59
原為前房東家庭護理員的「租霸」搶先占房，使得購得房源的夫婦至今不得入住。照片非本案案主。(本報資料照)

紐約200萬買房卻遇「租霸」半年仍無法入住

2024-02-28 20:57

超人氣

更多 >
術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症

術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症
迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學

迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學
美胸女神大膽裸露 爸爸和爺爺受不了立刻關電視

美胸女神大膽裸露 爸爸和爺爺受不了立刻關電視
奧斯卡詛咒？「孫家兄弟」1季遭腰斬 楊紫瓊連掛2齣戲

奧斯卡詛咒？「孫家兄弟」1季遭腰斬 楊紫瓊連掛2齣戲
梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？

梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？