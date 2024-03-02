長島公園再挖出5屍塊 警：至少屬2死者

長島蘇福克郡警方1日在一處公園內，陸續發現更多屍塊。(截自NBC電視新聞網)

日前長島 蘇福克郡(Suffolk County)警方在一處公園發現兩隻手臂和一條腿，1日警方又在同一個公園內發現一顆頭和另一條手臂，共五個屍塊至少分別屬於兩名不同死者，其中一條男性手臂指尖更被削除，讓警方難以透過指紋辨識死者身分；警方研判，棄屍者利用汽車來運輸並丟棄屍塊，懷疑與MS-13幫派有關。

2月29日上午8時41分，一名女孩在上學路上發現一隻左手臂，她通知父親後，由父親報警；據悉，該手臂發現的具體地點是蘇福克郡巴比倫村(Babylon Village)的索薩茲公園(Southards Park)湖邊，位於希格爾大道(Siegal Boulevard )西側。

警方隨後封鎖該區域並進行搜索，警犬在同一公園的樹葉堆下發現了一條人腿，距離左手臂的發現地點約一哩遠。

1日當天，警方共從索薩茲公園湖邊找到五個屍塊，其中一條手臂、一條腿和頭部屬於同一名女性被害者，先前找到的兩條手臂則至少屬於一名男子；其中一條男性左手臂上布滿刺青，但指尖已被削除，目的是為了消滅指紋，讓警方難以確認死者身分。

隨著有愈來愈多的屍塊在公園中被找到，調查人員表示，預計將更大規模的搜索公園，確認是否還有其他屍塊；目前搜查地點大多集中在公園外緣。

被找到的屍塊正在透過DNA 測試和紋身檢查，確認死者身分；警方表示，這些屍塊是在最近被丟棄的，不排除與幫派有關，並朝凶殺案偵辦，目前正在鎖定是否為MS-13所為，該幫派在附近有不少行動。