我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英王查理堂妹夫45歲猝逝 驗屍官曝死於頭部創傷、疑舉槍自戕

「地表最潮阿嬤」艾瑞絲．艾普菲爾逝世 享嵩壽102歲

長島公園再挖出5屍塊 警：至少屬2死者

記者顏嘉瑩／紐約報導
長島蘇福克郡警方1日在一處公園內，陸續發現更多屍塊。(截自NBC電視新聞網)
長島蘇福克郡警方1日在一處公園內，陸續發現更多屍塊。(截自NBC電視新聞網)

日前長島蘇福克郡(Suffolk County)警方在一處公園發現兩隻手臂和一條腿，1日警方又在同一個公園內發現一顆頭和另一條手臂，共五個屍塊至少分別屬於兩名不同死者，其中一條男性手臂指尖更被削除，讓警方難以透過指紋辨識死者身分；警方研判，棄屍者利用汽車來運輸並丟棄屍塊，懷疑與MS-13幫派有關。

2月29日上午8時41分，一名女孩在上學路上發現一隻左手臂，她通知父親後，由父親報警；據悉，該手臂發現的具體地點是蘇福克郡巴比倫村(Babylon Village)的索薩茲公園(Southards Park)湖邊，位於希格爾大道(Siegal Boulevard)西側。

警方隨後封鎖該區域並進行搜索，警犬在同一公園的樹葉堆下發現了一條人腿，距離左手臂的發現地點約一哩遠。

1日當天，警方共從索薩茲公園湖邊找到五個屍塊，其中一條手臂、一條腿和頭部屬於同一名女性被害者，先前找到的兩條手臂則至少屬於一名男子；其中一條男性左手臂上布滿刺青，但指尖已被削除，目的是為了消滅指紋，讓警方難以確認死者身分。

隨著有愈來愈多的屍塊在公園中被找到，調查人員表示，預計將更大規模的搜索公園，確認是否還有其他屍塊；目前搜查地點大多集中在公園外緣。

被找到的屍塊正在透過DNA測試和紋身檢查，確認死者身分；警方表示，這些屍塊是在最近被丟棄的，不排除與幫派有關，並朝凶殺案偵辦，目前正在鎖定是否為MS-13所為，該幫派在附近有不少行動。

長島 Boulevard DNA

上一則

到鞋店打棒球 法拉盛韓裔老闆促社區交流

下一則

雲頂擬斥資50億 打造娛樂度假勝地

延伸閱讀

紐約長島公園驚見5個人體部位…至少2死者 警擴大搜索

紐約長島公園驚見5個人體部位…至少2死者 警擴大搜索
繼蘇奧齊 民主黨有意再奪長島席位

繼蘇奧齊 民主黨有意再奪長島席位
紐約長島女孩上學路上發現人手臂 警搜索後發現另一條人腿

紐約長島女孩上學路上發現人手臂 警搜索後發現另一條人腿
長島納蘇郡首辦新年晚會 超過2000人參與

長島納蘇郡首辦新年晚會 超過2000人參與

熱門新聞

艾伯特愛因斯坦醫學院。(取自Wikimedia Commons)

收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費

2024-02-26 16:45
紐約一名地鐵駕駛在富爾頓街車站停靠時將頭伸出車窗。示意圖，非文中當事人。(路透)

紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈

2024-02-29 10:16
紐約皇后區法拉盛大學點大道(College Point Boulevard)的居民樓內，23日清晨發生一起持刀傷人事件。圖為法拉盛，非事發現場。(記者邢易霖 / 攝影)

女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀

2024-02-24 10:31
不少走線客到法拉盛的仲介公司，尋求一份穩定的工作。(記者邢易霖／攝影)

華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾

2024-02-25 16:45
原為前房東家庭護理員的「租霸」搶先占房，使得購得房源的夫婦至今不得入住。照片非本案案主。(本報資料照)

紐約200萬買房卻遇「租霸」半年仍無法入住

2024-02-28 20:57
華男長島被捕後入境遭扣，於近日在紐約南區聯邦法院提出訴訟，控告國土安全部。圖為紐約南區聯邦法院。(記者劉梓祁／攝影)

華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部

2024-02-25 11:23

超人氣

更多 >
疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪

疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪
未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」

未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」
黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了

黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了
川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走
丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年

丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年