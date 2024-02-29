紐約長島女孩上學路上發現人手臂 警搜索後發現另一條人腿

2月29日上午，長島蘇福克郡(Suffolk County)通報在巴比倫村(Babylon Village)的索薩茲公園(Southards Park)發現一隻手臂和一條腿，而該公園距離兩所小學不到一哩。(谷歌地圖)

2月29日上午，長島 蘇福克郡(Suffolk County)通報在一公園發現一隻手臂和一條腿，而該公園距離兩所小學不到一哩；目前警方已經封鎖該公園，進行調查，兩處小學也在當天宣布停課。

據蘇福克郡警察局兇殺案調查小組指揮官貝爾(Kevin Beyrer)表示，2月29日上午8時41分，一名女孩在上學路上發現一隻左手臂，她通知父親後，由父親報警通知警方；據悉，該手臂發現的具體地點是蘇福克郡巴比倫村(Babylon Village)的索薩茲公園(Southards Park)湖邊，位於希格爾大道(Siegal Boulevard )西側。

警方隨後進行搜索，警犬在同一公園的樹葉堆下發現了一條人腿，距離左手臂的發現地點約一哩遠，目前尚不清楚手臂和腿是否屬於同一人；貝爾表示手臂沒有被丟棄很長時間，但執法部門對這些人體組織的狀況或其所屬個人的性別沒有任何信息。

據悉，發現兩處人體組織的索薩茲公園，距離巴比倫紀念小學(Babylon Memorial Grade School)和巴比倫小學(Babylon Elementary School)不到一哩，走路不到20分鐘；巴比倫學監曼薩(Carisa Manza)在該事件發生後，宣布當天停課，「出於極度謹慎的考慮，並且為了不干擾調查，我們今天將進行室內休息，如往常一樣，我們的學生、教職員工和家庭的安全至關重要。」

2月29日上午10時左右，蘇福克郡警方封閉索薩茲公園，並稱「目前正在進行調查，有進一步信息時將公布詳細信息，公園將在另行通知之前一直封閉。」