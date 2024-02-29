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紐約布魯克林盜賊連2天在客戶使用ATM時盜錢

記者胡聲橋／紐約即時報導
布碌崙盜賊連續兩天在同一銀行支行的ATM上盜錢。(警方提供)
布碌崙盜賊連續兩天在同一銀行支行的ATM上盜錢。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)同一家銀行分行近日連續兩天發生自動取款機(ATM)盜竊事件。客戶在自動取款機上輸入密碼後，等在一旁的竊賊推開客戶，從ATM上取現金逃走。警方已公布嫌犯照片，希望居民提供相關線索，早日將嫌犯捉拿歸案；警方也呼籲居民在使用ATM時，一定要留意周圍情況，謹防被盜。

這兩起案件都發生在默特爾大道(Myrtle Ave.)1455號的花旗銀行ATM取款處，那裡是市警83分局的轄區。2月16日大約下午6時19分，一名62歲的女性受害者在那裡使用ATM，等她輸入密碼後，身邊的一名男子將其推開，然後將一張支票存入受害人帳戶，這名男性嫌疑人隨後從ATM上提取1000元現金並逃離現場。這一事件中無人受傷。

第二天，2月17日大約下午5時45分，一名74歲的男性受害者在同一個ATM取款處，等他輸入密碼後，同一名男性嫌疑人強行將其推到一邊，並將一張支票存入受害人帳戶，接著從ATM上提取了1000元現金揚長而去。這一事件中無人受傷。

根據警方的描述，這名嫌疑人是一名男性，膚色較淺，身高6呎，體重約200磅，他最後一次出現時身穿黑色連帽運動衫、黑色寫著「REBEL」字樣的夾克、綠色慢跑褲和白色運動鞋。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布碌崙盜賊連續兩天在同一銀行支行的ATM上盜錢。(警方提供)
布碌崙盜賊連續兩天在同一銀行支行的ATM上盜錢。(警方提供)

支票 布碌崙 布魯克林

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