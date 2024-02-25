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離開法拉盛賭檔 女子清晨遭亞裔男性侵刺傷

記者邢易霖／紐約報導
一名白人女性在法拉盛一處非法賭檔賭博，離開後遭亞裔男子強暴、暴力攻擊，身上有五處刀傷。圖為案發居民樓。(記者邢易霖／攝影)
一名白人女性在法拉盛一處非法賭檔賭博，離開後遭亞裔男子強暴、暴力攻擊，身上有五處刀傷。圖為案發居民樓。(記者邢易霖／攝影)

根據紐約市警第109分局消息，轄區位於皇后區法拉盛大學點大道(College Point Boulevard)的居民樓內，23日清晨發生一起持刀傷人案，一名白人女子身上多處受傷、滿身是血；據了解，該名女性在案發前曾到法拉盛一處非法賭檔賭博，離開後遭亞裔男性強暴並攻擊。

警方表示，案發於23日早晨約5時，位於大學點大道40-05號的居民樓內，有一名31歲的白人女性被發現倒在大樓過道中，有多處受傷、滿身是血，警方接報後立即前往該地調查。急救人員及時趕到現場，將女子送往長老會皇后醫院接受手術治療；據了解，該名女子身上共有五處刀傷，傷勢嚴重但無生命危險。

女子在接受警方詢問時表示，事發前她曾在法拉盛一處非法賭檔參與賭博，在離開時，她遭到一名亞裔男性的強暴及隨後的暴力攻擊。目前，警方仍在對此案進行調查，以追蹤嫌犯並釐清事件的具體經過。

前不久該處也曾發生一起槍擊案，本月10日約凌晨12時4分，正在附近巡邏的警方聽到從羅斯福大道133-40號發出四、五發槍響聲，前往調查後，在該處地上發現五個彈殼，截至目前為止該案仍在調查中。附近的商家表示，過去該路段經常發生搶劫、槍擊案，近幾年來狀況有好轉。

法拉盛 大學點 亞裔

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