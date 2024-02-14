華裔租戶遇難題 「松柏之家」16日起每周五提供諮詢

松柏之家和亞平會攜手州參議員曲怡文為華裔租戶舉辦住房諮詢。(本報資料照片)

州參議員曲怡文攜手松柏之家和亞洲人平等會(Asian Americans for Equality，簡稱亞平會)，將從16日起每周五在松柏之家為南布碌崙居民、尤其是華裔 居民舉辦住房諮詢，為低收入租戶介紹如何維護和捍衛自己的公平住房權。

亞平會的房屋顧問周貝茜(Betsy Chau)將在位於班森賀西七街1409號的松柏之家多元化社區服務中心提供諮詢，協助居民解決以下問題：房屋維修問題；房屋租賃和續租問題；房東 與租戶的關係及住房權問題；住房歧視問題，了解公平住房法及可用資源；了解迫遷程序以及被迫遷時應做好何種準備；供暖和熱水方面租戶的權利及房東的責任，以及如何提出311投訴；住宅安全問題，租戶和房東有責任保證住宅安全，防止火災發生；非法住宅問題，如何識別非法地下室。

周貝茜說，華裔租戶會面臨各種各樣的挑戰，但他們可能不知道到哪裡去尋求幫助，每周一次住房的諮詢就是為了提供一站式服務，答疑解惑。松柏之家多元化社區服務中心的開放時間是從上午8時30分到下午3時30分，諮詢將以普通話和廣東話進行。

松柏之家行政總監陳偉儀說，對於主要以移民為主的華裔社區而言，負擔得起住房是一個大問題，了解自己的住房權有助於防止出現不安全的住房條件並防止遭到非法迫遷。陳偉儀還表示，她希望把每周五的住房諮詢打造成一個長期造福社區的項目。

曲怡文說，現在有愈來愈多的工薪階層和移民家庭 遷入南布碌崙，她非常自豪能與松柏之家和亞平會一道，確保所有鄰居在受到不公正待遇時知道如何維護自己的權益。

需要此項服務者可撥打電話(646)481-6189。