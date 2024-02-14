電話詐騙康州老人 布碌崙華男取錢被捕

布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財，遭逮捕和控罪。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林)華男 孫斌(Bin Sun，音譯)通過電話設騙局，企圖騙取一位康乃狄克州 老人數千元錢財，當這名騙子前往康州費爾菲爾德市(Fairfield)取錢時，被在現場監視的警探逮捕，這名華男被控犯有一級盜竊罪。

康乃狄克州費爾菲爾德警察局稱，2月6日，一名費爾菲爾德老年居民收到了一封據稱來自「極客小分隊」(Geek Squad)的電子郵件，謊稱受害人被收取了525元的購物費用。受害人撥打了電郵中附帶的一個電話號碼，對這筆費用提出異議，並與一名自稱為技術支持的男子進行了交談。

警方稱，受害人因為急於獲得退款，告訴了嫌疑人自己的銀行信息，並允許他遠程登錄和訪問自己的電腦。嫌疑人還通過交談騙取了受害者的信任，讓她誤以為自己收到了2萬5000元的退款。這名嫌犯隨後脅迫受害人從銀行提取了2萬元現金，並告訴她有人會去她家取錢。警方稱，嫌疑人還說他會在第二天再去受害者家取剩下的5000元現金。

費爾菲爾德警察局沒有詳細說明他們如何介入，但表示警探為了抓獲這名騙子，在受害人家中開展了監視行動。當日，警方就發現有一輛車停在受害者家對面的街道上。警方稱，這輛車的駕駛與嫌疑人向受害者描述的接頭人一致，警方於是逮捕了這名嫌疑人，後來確認他是孫斌。

警方在現場對孫斌及其車輛進行了搜查，發現他帶著「大量現金」，調查人員認為孫斌開車從布碌崙來到費爾菲爾德，目的就是從受害者那裡取騙到手的錢財。孫斌被控犯有一級盜竊罪，他在交了1萬元的保釋金後被釋放，將在橋港(Bridgeport)高等法院出庭受審。

警方敦促居民對此類電話詐騙保持警惕，要多方面核實通信內容，並及時向警方報告可疑活動。