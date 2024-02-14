紐約客談／別再讓無辜者 命喪十字路口

驚聞前運輸部、勞工部 部長趙小蘭的妹妹趙安吉(Angela Chao)發生車禍於12日去世，年僅50歲的趙安吉，也是其父趙錫成創辦的家族公司福茂集團的董事長兼執行長，她的早逝讓家人無比痛心，社區也為失去一位華人英才歎息。

據報導，事故當日，趙安吉在德州奧斯汀參加一個商務會議，她的車在十字路口與一輛卡車相撞，趙安吉當場身亡。警方報告稱，肇事駕駛當時酒駕並且超速闖紅燈，已被逮捕和控罪。

就在上個月16日和21日，南布碌崙 連續發生了兩起致命車禍，52歲的華婦陳小紅和62歲的華婦陳春燕，都是在步行穿越十字路口時，被左轉的車輛撞倒，不幸喪生。極為相似的是，這兩位過世華婦的丈夫都剛退休，家長都有兒女，而且兩人都是家裡的經濟頂梁柱，她們的意外過世，給兩個家庭帶來了沉重的打擊，都需要社區的援助才能維持生活。

趙安吉和這兩名華婦，雖然在生前的生命軌跡大不同，但相同的是，她們都因為車禍而被迫提早結束了生命，而每一個生命都是平等的。雖然這兩名移民家庭 的普通華婦過世，沒有引起強烈的社會反響，但致命車禍給每一個家庭的衝擊同樣巨大和沉重。造成她們過世的原因，都是發生在十字路口的交通事故，或許，現在正是呼籲加強十字路口行車和行人安全的時候，片刻不能晚。

在過十字路口時，駕車者一定要看清十字路口沒有行人才能通過；行人一定要看清無車輛後才能穿行，這已經是無數遍的提醒了，但卻還是有人為此喪生，願這些一再發生的事故意外，能夠喚醒當局者的作為，讓悲劇不再重演。