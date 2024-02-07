曼哈頓華埠扒竊橫行 警：已到無休無止狀態

春節來臨，曼哈頓華埠人流如織，扒手也橫行。(記者劉梓祁／攝影)

隨著農曆新年的臨近，曼哈頓華埠 街頭人流明顯增多，偷盜案件也隨之增加；根據市警五分局，6日華埠不僅再有扒手犯案被捕，警員也表示竊賊數量和作案頻率已達到「無休止」程度。

市警知情人表示，華埠的街頭扒竊案件已能夠用「反反覆覆」(Way after way)形容，幾乎已進入無休止的狀態，其更是在春節來臨之際愈加嚴重。該名知情者說，在快速升高的竊案數量背後，有大量女性及長者受害，其往往因為對隨身財物看管不嚴而成為嫌犯作案的首要目標。

消息指，在1月中下旬，華埠便有三個街頭扒竊團夥被捕，共涉及七名嫌犯，大多為西語裔人士。其中一個三人團夥，據信還有至少兩名同伴在逃，幾人在犯案時駕駛兩部車輛前往華埠，於停車場泊車後在街頭尋找作案目標。據了解，最近五分局所接獲報警中，大多數為扒竊案件，且春節來臨為犯罪分子提供可乘之機。

五分局警員稱，由於許多長者外出置辦年貨時，將錢包等財物放於容易獲取的位置，導致扒手在一旁觀察後便可知從何處入手。另外，警方還注意到，女性護理員受害增多的趨勢愈加明顯，因其時常將注意力集中在所照顧長者身上，導致疏忽自身口袋或背包的財物，從而被盜。

上月29日，華埠五分局還抓捕了一名68歲的女性慣偷。嫌犯名為佳松(Maria Garzon)，共有十次被捕紀錄，大多與重竊案(Grand Larceny)有關，犯案地點包括皇后區109、110、115分局和曼哈頓五分局、18分局等。知情人稱，此人為西語裔，初次被捕時間為去年夏天，扒獲贓物包括信用卡和隨身財物等。僅在次日，她便於110分局轄區再次被捕。

6日當天下午，市警扒手專案組則在五分局轄區內抓捕兩名嫌犯，其均為西語裔女性，被捕前在堅尼路(Canal St.)N、Q線地鐵站 內扒竊。此前，由於華埠周邊扒手陡增，五分局便申請專案組前來協助。一名在該分局從警近20年的警員表示，過往每個春節都有扒手被捕，預計今年的數量會更多。