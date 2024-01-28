班森賀15歲華生 疑似遭同校學生當街搶包

一名華裔青少年日前在班森賀西10街處遭人搶劫。(谷歌地圖)

布碌崙 (布魯克林)班森賀62分局轄區內近期發生多起搶劫案，除當地的快餐店鎖店遭人持槍搶劫外，一名15歲華裔 青少年日前走在路上，遭一名疑似同校的非洲裔青年搶劫，盜走價值數百元的手提電腦。

警方紀錄顯示，本月11日下午2時30分許，一名15歲的華裔青年剛放學，走在回家的路上，當途經西10街1913號的公寓樓前時看到一名年齡相仿、疑跟他同校的非洲裔青年；華生 指，在過馬路時見他往自己的方向靠近，一開始並沒有在意，不料對方走到身旁時，突然伸手強行搶走自己背著的雙肩包，連同放在裡面的一台手提電腦也被搶走。

華生後來在路人幫助下報警，他向警方表示，搶匪得逞後朝著S大道南向撒腿逃跑，並透露其留有長髮；警方目前已介入調查，並到受害者就讀的學校了解情況，但至今還未逮捕任何人。

另一方面，位於62分局轄區的兩家連鎖快餐店近期在同一天內遭人搶劫，案件均發生在本月16日；上午10時30分許，一名白人男子扮成顧客，進入86街1977號的Taco Bell連鎖店，裝作要點餐時叫來一名女店員，接著朝她亮出一把手槍，威脅她將收銀機的錢交出來。女店員頓時驚慌失措，轉身便往外跑，不料匪徒也跟著跑到店外，最後沿著20大道南向逃跑，所幸無人受傷。

同日下午2時45分許，一名身分不明的匪徒進入位於國王高速路372號的Dunkin Donuts連鎖店，掏出一把手槍指著店員，對方被迫將收銀機內的300元現金交給劫匪；據兩家店面的店員描述，搶匪都是一名持槍的年輕白人男子，警方由此懷疑是兩案為同人所為。

針對以上案件，警方呼籲知情民眾提供線索，知情民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。