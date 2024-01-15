華人假扮移民局被捕 警籲受害者出面
一名長期在大紐約地區假扮國土安全部移民及海關執法局(ICE)人員的華人男子郭安迪(Andy Kwok，音譯)，於去年11月被捕。
目前，警方和國土安全部人員呼籲曾受騙的民眾站出來，提供證據對這名冒充者進行指控。去年11月1日，53歲的郭安迪在長島勒維鎮(Levittown)的一家餐廳用餐時，身穿移民局官員制服，並攜帶偽造的證件和槍枝，企
圖以此證明自己的身分。然而，他的身分遭到一位正牌國土安全部海關與邊境保護(CBP)員工懷疑，這名員工當時也在用餐，於是報警。
納蘇郡(Nassau County)警方趕到現場，經確認郭安迪並非任何警察機構的執法人員後逮捕他。在11月中旬的第一次提審中，郭安迪拒絕認罪，並以非現金形式獲得了保釋。據知情人士透露，許多被騙者都是華人。
目前，納蘇郡警方正與國土安全部的調查人員合作，共同調查此案。如果有人懷疑自己曾被郭安迪詐騙，請立即聯繫當地警局或撥打911。另外，也可以致電國土安全部1-877-4-HSI-TIP，或聯繫納蘇郡警方(800)244-8477。警方表示，該案自去年11月公布以來，還沒有受害者前來指證，警方呼籲受害者站出來，協助正義追查，以維護社區安全。
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