華人假扮移民局被捕 警籲受害者出面

目前，警方和國土安全部人員呼籲曾受騙的民眾站出來，提供證據對這名冒充者進行指控。(取自紐約國土安全部調查部門X)

一名長期在大紐約地區假扮國土安全部 移民及海關執法局(ICE)人員的華人 男子郭安迪(Andy Kwok，音譯)，於去年11月被捕。

目前，警方和國土安全部人員呼籲曾受騙的民眾站出來，提供證據對這名冒充者進行指控。去年11月1日，53歲的郭安迪在長島勒維鎮(Levittown)的一家餐廳用餐時，身穿移民局 官員制服，並攜帶偽造的證件和槍枝，企

圖以此證明自己的身分。然而，他的身分遭到一位正牌國土安全部海關與邊境保護(CBP)員工懷疑，這名員工當時也在用餐，於是報警。

納蘇郡(Nassau County)警方趕到現場，經確認郭安迪並非任何警察機構的執法人員後逮捕他。在11月中旬的第一次提審中，郭安迪拒絕認罪，並以非現金形式獲得了保釋。據知情人士透露，許多被騙者都是華人。