法拉盛攤販糾紛 當街砸場叫罵 鬧事者疑「碰瓷」

女攤販與男攤販起爭執，聲稱被男攤販毆打。(金山提供)

法拉盛 市中心近日發生一起肢體衝突事件，兩位攤販言語衝突升級，當街砸場並引發肢體衝突，警方接報出警調查，數百民眾圍觀。

據目擊者稱，1月1日下午2時左右，在法拉盛緬街交三福大道(Sanford Ave.)的郵政 局門前，一位穿著紅色衣服的中年女攤販，拿著一個類似畫卷類的物品，在郵局門前對另外一個男攤販大打出手，她大聲喝斥對方，並將對方攤位上的瓷器古董類商品拿起來全部摔在地上。在此期間，男攤販曾報警5次，但是警方一直沒來，紅衣女攤販想逃走，但多次被男攤販拽回來。據悉，他們長期在緬街擺攤，都賣瓷器古董類物品，平時也是競爭對手。

女攤販將男攤販的攤位砸了。(金山提供)

當警方到達現場時，紅衣女攤販坐在地上大聲啼哭，表示自己被男攤販打倒在地，警方詢問受傷情況時，她表示自己的膝蓋受傷了，褲子破了個大洞。周邊圍觀的民眾表示，男攤販並沒有毆打她，是她自己一直在鬧，褲子上的洞也是她自己撕爛的，男攤販才是受害者，紅衣女卻要裝成自己是受害者的樣子。

女攤販疑似「碰瓷」，坐在地上耍賴。(金山提供)

另一名目擊者表示，她親眼看到這位女攤販把男攤販的商品都砸了，還上手打了他。然後男攤販不讓她走，她拖著自己的東西就跑，一邊跑一邊大喊，「打人了！」

這名目擊者說，這是典型的碰瓷行為。由於語言不通，警方一開始不清楚發生了什麼事，後來有幾個圍觀民眾給警方提供了現場拍攝的視頻，證明是女攤販鬧事在先。

警方最後留了一名目擊證人的身份證件和男性攤販的電話號碼，表示會進一步聯絡他們。而這名聲稱自己受傷的女攤販則被緊急救助人員放在擔架上用救護車送去醫院。