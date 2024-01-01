我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙少康：即日辭去中廣董座 副總統薪水一毛不要、官邸做社宅

2024展望╱經濟向前看 年底大選是最大變數

68歲華男超市停車場被搶3.6萬元 警緝2嫌

記者高雲兒／紐約報導
紐約市警察局近日發布了嫌犯及其逃跑車輛的監控影像。(紐約市警提供)
紐約市警察局近日發布了嫌犯及其逃跑車輛的監控影像。(紐約市警提供)

法拉盛地區最近發生一搶劫案，一名68歲華男在一家韓國超市後的停車場內遭到搶劫，兩名男嫌搶走了他的背包，其中裝有近3萬6000元現金；兩名嫌犯仍在逃，警方呼籲民眾提供線索。

此事件發生在12月18日下午1時15分，受害男子當時在位於北方大道147-50號的Hansol Food後方停車場內，兩名男嫌突然出現，將受害者推倒在地，強行奪走他的背包，背包內裝有3萬6000元現金，隨後駕駛一輛紅色休旅車向南行駛逃離。被搶華男並未受傷。

據悉，被搶華男是一名外賣員，他稱拿的現金是公司款項，只是代為存取。警方目前仍在調查此案。

紐約市警察局近日發布了嫌犯及其逃跑車輛的監控影像，其中一名嫌犯身高5呎8吋，體格健壯，身穿黑色運動衫、藍色牛仔褲和黑色運動鞋。他的同伴身高約5呎10村，體型中等，身穿黑色運動衫、淺色褲子和黑色運動鞋。

警方表示，兩名嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

根據最新的CompStat報告，截至12月24日，法拉盛第109警區今年已經報告了322起搶劫案，比去年同期報告的302起增加了20起，增幅達6.6%。

華男 法拉盛 紐約市

上一則

法拉盛跨年夜餐館火 預定爆滿

下一則

涉9大道按摩院強暴華婦 主嫌過堂 另一嫌在逃警通緝

延伸閱讀

皇后區北部汽車盜竊減少 華人社區顯著

皇后區北部汽車盜竊減少 華人社區顯著
年終樂章／【菜園篇】加入農耕班 成為綠手指

年終樂章／【菜園篇】加入農耕班 成為綠手指
河南同鄉會 支持陳熠參選第40選區州眾議員

河南同鄉會 支持陳熠參選第40選區州眾議員
法拉盛民宅被盜17萬元 警緝2嫌

法拉盛民宅被盜17萬元 警緝2嫌

熱門新聞

死者Nur Aisyah Binte MD Akbar與丈夫Abdul Rauf Bin Mohd Said。（取自Abdul Rauf Bin Mohd Said的Facebook主頁）

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

2023-12-28 16:04
馬來西亞餐廳海南雞記主打海南雞飯，維爾士評價，它在紐約的雞肉飯界可謂是一個堅實的選擇。(取自餐廳主頁)

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2023-12-25 11:19
臨近新年，紐約市正掀起一波餐廳倒閉潮，其中不乏中餐廳和奶茶店。(記者范航瑜／攝影)

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

2023-12-26 06:31
布碌崙9大道華人區一名婦女在公寓內遭入室襲擊和強暴。(警方提供)

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

2023-12-25 11:43
布碌崙9大道一名華婦在商業場所遭強暴。(警方提供)

紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

2023-12-27 15:01
紐約市有三所大學在今年上榜全美前100名，分別為坐落於曼哈頓上西區的哥倫比亞大學(如圖)、下城的紐約大學和中城的復敦大學。(記者張心／攝影)

權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

2023-12-29 13:47

超人氣

更多 >
近千青年南加商場暴動 11警局馳援

近千青年南加商場暴動 11警局馳援
中國官媒召13台星大合唱 吳奇隆陳妍希提「兩岸一家親」

中國官媒召13台星大合唱 吳奇隆陳妍希提「兩岸一家親」
呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…

呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…
美軍艦直升機馳援紅海 擊沉3艘青年運動船隻 船員喪生

美軍艦直升機馳援紅海 擊沉3艘青年運動船隻 船員喪生
高犯罪率、高稅收、高房價 紐約州2023人口流失全美最高

高犯罪率、高稅收、高房價 紐約州2023人口流失全美最高