68歲華男超市停車場被搶3.6萬元 警緝2嫌

紐約市警察局近日發布了嫌犯及其逃跑車輛的監控影像。(紐約市警提供)

大法拉盛 地區最近發生一搶劫案，一名68歲華男 在一家韓國超市後的停車場內遭到搶劫，兩名男嫌搶走了他的背包，其中裝有近3萬6000元現金；兩名嫌犯仍在逃，警方呼籲民眾提供線索。

此事件發生在12月18日下午1時15分，受害男子當時在位於北方大道147-50號的Hansol Food後方停車場內，兩名男嫌突然出現，將受害者推倒在地，強行奪走他的背包，背包內裝有3萬6000元現金，隨後駕駛一輛紅色休旅車向南行駛逃離。被搶華男並未受傷。

據悉，被搶華男是一名外賣員，他稱拿的現金是公司款項，只是代為存取。警方目前仍在調查此案。

紐約市 警察局近日發布了嫌犯及其逃跑車輛的監控影像，其中一名嫌犯身高5呎8吋，體格健壯，身穿黑色運動衫、藍色牛仔褲和黑色運動鞋。他的同伴身高約5呎10村，體型中等，身穿黑色運動衫、淺色褲子和黑色運動鞋。

警方表示，兩名嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

根據最新的CompStat報告，截至12月24日，法拉盛第109警區今年已經報告了322起搶劫案，比去年同期報告的302起增加了20起，增幅達6.6%。