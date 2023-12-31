我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／亞裔女孩艾桐 意外的美酒人生

警方稱失蹤中國留學生疑去「露營」 在超市購物照片曝光

男持衝鋒槍牙買加車站猥褻 被警擊斃

記者劉梓祁／紐約報導
持衝鋒槍男子於牙買加車站深夜猥褻，遭到警方擊斃。(MTA提供)
持衝鋒槍男子於牙買加車站深夜猥褻，遭到警方擊斃。(MTA提供)

皇后區牙買加(Jamaica)車站旁於29日晚發生槍案，警員在試圖逮捕一名持有衝鋒槍的嫌犯時，將其射殺；據了解，當時該名嫌犯涉嫌對一名19歲女性進行猥褻。

根據大都會運輸署(MTA)，在當晚10時11分左右，一名19歲女性前往牙買加車站辦公室向警方報案，稱幾分鐘前有一名男子在人行道外觸碰其胸部，同時阻擋她的去路。兩分鐘後，執勤警員開始在附近地區巡查，並在五分鐘後在距離案發地約一個街區處發現嫌犯。

當警員試圖抓捕時，嫌犯拒絕配合並將手伸向腰處拔槍射擊，隨後雙方發生交火。駁火中，嫌犯被擊中頭部和身體其它部位，送院後被宣布死亡。經過警方調查，死者為52歲的假釋犯麥克丹尼爾(Bashe McDaniel)，曾五次入獄，原因多為持有武器，並於1990年因過失殺人罪被定罪。

警方指，報案人指一名戴著印有「Killa」字樣棒球帽的陌生人擋住她的去路，並抓其胸部。報警前，該女子曾試圖拍下該男子照片。MTA警員開始搜尋後，很快於牙買加車站和長島鐵路(LIRR)總部附近發現麥克丹尼爾，但其拒絕了將雙手放到背後的命令。

根據警方，兩名追捕警員曾使用電擊槍，但發現麥克丹尼爾攜帶著裝有30發子彈的衝鋒槍並率先射擊，隨後警員還擊，致嫌疑人死亡。警方指，麥克丹尼爾頭部至少中槍一次，但參與事件的警員沒有受傷。

紀錄顯示，麥克丹尼爾曾犯下五次輕罪和七次重罪，且自1990年因過失殺人罪後，曾多次在監獄服刑。他於1997年從監獄釋放，但在2000年因持有武器罪再次入獄。隨後，他還因持有武器和企圖入室盜竊入獄，其中最後一次為2017年，因持有武器和攻擊罪被定罪。

據悉，麥克丹尼爾於去年9月被釋放，但至2026年前均為假釋期間。

監獄 長島鐵路 MTA

上一則

排華法案廢除80周年 歌劇天使島1/11布碌崙首演

下一則

皇后區北部汽車盜竊減少 華人社區顯著

延伸閱讀

防範地鐵逃票 MTA再徵求意見

防範地鐵逃票 MTA再徵求意見
懸賞千萬緝兇要他人頭 美國、索馬利亞軍隊擊斃激進組織首領

懸賞千萬緝兇要他人頭 美國、索馬利亞軍隊擊斃激進組織首領
川普官司再+1？ 被爆施壓密西根州官員不認2020選舉結果

川普官司再+1？ 被爆施壓密西根州官員不認2020選舉結果
又一人遭爆料協助川普推翻2020年大選 恐面臨司法究責

又一人遭爆料協助川普推翻2020年大選 恐面臨司法究責

熱門新聞

死者Nur Aisyah Binte MD Akbar與丈夫Abdul Rauf Bin Mohd Said。（取自Abdul Rauf Bin Mohd Said的Facebook主頁）

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

2023-12-28 16:04
馬來西亞餐廳海南雞記主打海南雞飯，維爾士評價，它在紐約的雞肉飯界可謂是一個堅實的選擇。(取自餐廳主頁)

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2023-12-25 11:19
臨近新年，紐約市正掀起一波餐廳倒閉潮，其中不乏中餐廳和奶茶店。(記者范航瑜／攝影)

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

2023-12-26 06:31
布碌崙9大道華人區一名婦女在公寓內遭入室襲擊和強暴。(警方提供)

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

2023-12-25 11:43
布碌崙9大道一名華婦在商業場所遭強暴。(警方提供)

紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

2023-12-27 15:01
華爾街華人會計師李米婭轉行職業女友。(取自李米婭社交媒體)

華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬

2023-12-22 01:28

超人氣

更多 >
17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信

17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信
因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生

因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生
初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城
電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤
上海餐飲「小白」砸80萬開麵店 6天倒閉賠60萬

上海餐飲「小白」砸80萬開麵店 6天倒閉賠60萬