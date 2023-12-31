男持衝鋒槍牙買加車站猥褻 被警擊斃

持衝鋒槍男子於牙買加車站深夜猥褻，遭到警方擊斃。(MTA提供)

皇后區牙買加(Jamaica)車站旁於29日晚發生槍案，警員在試圖逮捕一名持有衝鋒槍的嫌犯時，將其射殺；據了解，當時該名嫌犯涉嫌對一名19歲女性進行猥褻。

根據大都會運輸署(MTA )，在當晚10時11分左右，一名19歲女性前往牙買加車站辦公室向警方報案，稱幾分鐘前有一名男子在人行道外觸碰其胸部，同時阻擋她的去路。兩分鐘後，執勤警員開始在附近地區巡查，並在五分鐘後在距離案發地約一個街區處發現嫌犯。

當警員試圖抓捕時，嫌犯拒絕配合並將手伸向腰處拔槍射擊，隨後雙方發生交火。駁火中，嫌犯被擊中頭部和身體其它部位，送院後被宣布死亡。經過警方調查，死者為52歲的假釋犯麥克丹尼爾(Bashe McDaniel)，曾五次入獄，原因多為持有武器，並於1990年因過失殺人罪被定罪。

警方指，報案人指一名戴著印有「Killa」字樣棒球帽的陌生人擋住她的去路，並抓其胸部。報警前，該女子曾試圖拍下該男子照片。MTA警員開始搜尋後，很快於牙買加車站和長島鐵路 (LIRR)總部附近發現麥克丹尼爾，但其拒絕了將雙手放到背後的命令。

根據警方，兩名追捕警員曾使用電擊槍，但發現麥克丹尼爾攜帶著裝有30發子彈的衝鋒槍並率先射擊，隨後警員還擊，致嫌疑人死亡。警方指，麥克丹尼爾頭部至少中槍一次，但參與事件的警員沒有受傷。

紀錄顯示，麥克丹尼爾曾犯下五次輕罪和七次重罪，且自1990年因過失殺人罪後，曾多次在監獄 服刑。他於1997年從監獄釋放，但在2000年因持有武器罪再次入獄。隨後，他還因持有武器和企圖入室盜竊入獄，其中最後一次為2017年，因持有武器和攻擊罪被定罪。

據悉，麥克丹尼爾於去年9月被釋放，但至2026年前均為假釋期間。