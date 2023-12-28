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布碌崙大西洋購物商場搶劫案 警緝1非裔男

記者顏潔恩／紐約即時報導
警方正通緝該名涉嫌在停車場內搶劫他人的非洲裔男子。(市警局提供)
警方正通緝該名涉嫌在停車場內搶劫他人的非洲裔男子。(市警局提供)

布碌崙(布魯克林)市下城(Downtown Brooklyn)眾多華人光顧的大西洋購物商場，日前其停車場內發生一起搶劫案，一名男子在上車前遭人襲擊，身上多處受傷外還被搶走7000元現金；紐約市警目前發布信息，呼籲知情民眾提供線索。

根據警方紀錄，該案件發生於26日中午，位於大西洋購物商場(Atlantic Terminal Mall)的停車場內，一名34歲的男子逛完商場後，正準備上車離開；不料身邊突然出現一名陌生男子，在他打開車門之際，突然從其身後推了他一把。

男子應聲倒地，看到劫匪後擔憂自己的安危，不敢肆意妄動，只能眼睜睜看著對方從車上和自己身上搜刮出貴重物品；劫匪最終搶走一些電子產品以及7000元現金，並跳上一輛白色的Sedan轎車逃離現場。

警員在目擊者報警後趕往現場，急救人員在現場為受害者檢查傷勢，他的肩膀和膝蓋均有擦傷；警員也試圖搜索附近區域，但未能抓捕到可疑人物，目前已截取停車場的監控錄像，並公布嫌犯的特徵。

據通緝圖顯示，嫌犯是一名非洲裔成年男子，犯案時身穿印有POLO字樣的藍色連帽衣、以及同色系的運動長褲；警方呼籲，知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

布碌崙 紐約市 華人

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