強拉華女小巷性侵 警緝法拉盛色狼

皇后區法拉盛日前發生一起惡劣性侵事件，警方公布涉案男嫌照片，呼籲公眾提供線索。(紐約市警局提供)

皇后區法拉盛 地區近日發生一起惡劣性侵事件，一名華裔 女性遭性侵，警方公布涉案男嫌照片，呼籲公眾提供線索。

警方表示，3日早上5時15分，一名43歲華裔女性站在北方大道160-30號前時，男嫌將其強行拉進了該地點對面的小巷，然後對其性侵，之後徒步向西逃往北方大道；受害者報警後被送往皇后區醫院，傷勢未危及生命，目前狀況穩定。

據悉，該女子原來所待的地點為一家名叫快樂卡拉OK的酒吧門口，該店員工6日表示，受害女性不是他們的員工，但不排除是客人，「除此之外我們什麼都不知道」。

警方日前公布該男嫌照片，此人膚色較淺、體型瘦削，最後被目擊時，穿著一件黑色連帽運動衫、淺色褲子和黑色運動鞋。

警方表示，截至6日，該名嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

同樣在皇后區，最近幾日有一兩人團夥專門針對華人按摩店搶劫和強姦，甚至出手傷人，在不到10天內已犯案四起；警方逮捕了其中一名嫌犯，目前正在追緝另一人。