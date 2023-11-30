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皇后區4男子持槍劫熟食店 警懸賞通緝

記者邢易霖 / 紐約報導
市警公布四名在皇后區可樂娜搶劫的嫌犯及其逃逸車輛的監控圖像，並描述這四名男子身高都在六呎左右，身材瘦削。(NYPD提供)
市警公布四名在皇后區可樂娜搶劫的嫌犯及其逃逸車輛的監控圖像，並描述這四名男子身高都在六呎左右，身材瘦削。(NYPD提供)

市警110分局警員正在追捕一名持槍歹徒及其三名同夥，他們於本月26日在皇后區可樂娜(Corona)一家街角熟食店搶劫，之後迅速駕駛一輛藍色轎車逃離現場。警方懸賞3500元，呼籲民眾提供線索以協助逮捕嫌犯。

據警方稱，這一搶劫團夥在午夜進入一家熟食店(Red Delicious Deli & Grocery)，嫌犯掏出手槍索要現金。一名22歲的店員和他的同事服從嫌犯要求，歹徒搶走了1萬2000元現金和地鐵卡(MetroCard)。隨後四名嫌犯乘坐一輛藍色轎車，沿著可樂娜大道向東行駛，快速逃離現場。店內員工在搶劫過程中沒有受傷。

警方日前公布了四名嫌犯及其逃逸車輛的監控圖像，並描述四名男子身高都在六呎左右，身材瘦削。其中一名嫌犯最後一次露面時身穿黑色連帽運動衫、灰色運動褲和白黑相間的運動鞋；第二名嫌疑人身穿黑色連帽衫和黑色運動褲，腳穿白色運動鞋；第三名男子身穿黑灰色連帽運動衫、灰色運動褲和白黑色運動鞋；第四名嫌犯最後出現時身穿黑色連帽運動衫、黑色運動褲和黑色運動鞋。

警方呼籲民眾提供線索以協助逮捕嫌犯，並懸賞3500元。知情民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)提供線索，所有通話將保密。

根據市警犯罪統計網站(CompStat)顯示，截至本月26日，市警110分局在2023年迄今共報告418起搶劫案，比去年同期的376起增加42起，增幅為11.2%。

市警方正在通緝在皇后區可樂娜搶劫的四名男子，他們涉嫌持槍搶劫一家科羅納熟食店，然...
市警方正在通緝在皇后區可樂娜搶劫的四名男子，他們涉嫌持槍搶劫一家科羅納熟食店，然後駕駛一輛藍色轎車加速逃跑。(NYPD提供)

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