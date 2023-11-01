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布碌崙華女遇殺豬盤 被騙138萬元

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙一名華裔婦女被殺豬盤套路騙走138萬元積蓄。(Getty Images)
布碌崙一名華裔婦女被殺豬盤套路騙走138萬元積蓄。(Getty Images)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社一名華裔婦女日前在網上結識陌生男子，被對方游說投資比特幣(Bitcoin)短期內賺取高額利潤，結果拿房產抵押傾盡畢生積蓄，投入138萬元有去無回；警方表示，62分局轄區內涉及如此大帳目的騙案並不常發生，呼籲民眾提高警惕。

從過去盛行的手機詐騙直到現在的「殺豬盤」，班森賀是紐約市華人遭詐騙重災區之一，不過雖然受害者眾多，但被騙數額約在幾千至數十萬元之內；涉及上百萬元的詐騙案例，倒是第一回發生，引發警局的關注。

市警紀錄顯示，報住在班森賀的65歲華裔婦女於5月間在網上結識一名身分不明的華男，在幾次談話以後，對方表示可以帶她賺大錢，邀請她投資比特幣，極短時間內便可賺取超過30%的利潤；受害者聽信了對方的話，接著從各個途徑開始找錢，她首先將一間房子拿去銀行抵押，向銀行借貸了151萬元，後來又向友人借款20萬元，並從自己的銀行提款3萬元。

受害者將錢分成幾次匯給對方，在詐騙揭發前總共匯了138萬7000元，直到無法再和對方聯繫上後，華婦才驚慌失措，掙扎了一番才向家人坦白；到了10月27日，受害者的一名孩子陪同她到警局報案，將手上掌握的證據交給警方，但該案至此都沒有動靜。

身分盜竊案也是班森賀華社頻發的犯罪之一，一名67歲的華男的身分遭人盜用，不法分子利用其個人資料，到銀行申請一張新的銀行卡；並更改收件地址至一個新地點，等銀行卡到手後，便從銀行自動提款機(ATM)盜走3030元的款項。受害者的錢於9月1日被轉走，但直到10月27日才接到銀行的通知，在工作人員的建議下報警，警方目前已介入調查。

警員過去在安全講座上便屢次強調，天上不會掉餡餅，若陌生人給的好處太過於虛幻美好，往往就肯定有詐；對社群媒體上陌生人的短信，最好的方式就是不給予理會。

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