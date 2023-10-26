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參與性販運 布碌崙華男被明州判3年緩刑

記者鄭怡嫣／紐約報導
布碌崙華裔居民譚宇新，因參與性販運被判三年緩刑。(取自Ramsey郡看守所)
布碌崙華裔居民譚宇新，因參與性販運被判三年緩刑。(取自Ramsey郡看守所)

31歲來自紐約的華人男子譚宇新(Yu Xin Tan，音譯，下同)因參與性販運，在外州被判三年緩刑，起訴書還指出大量來自亞洲的女性經紐約被販運至各地，一位女性性工作者還指，譚及另幾位同夥，還奪走了她的身分證件，並強迫她與男性發生性關係。

根據訴書及法庭紀錄，來自紐約布碌崙(布魯克林)的男子譚宇新在明州Ramsey郡法庭因推廣賣淫(promoting prostitution)，被判三年有監督的緩刑，並必須在緩刑期間完成一項有關反人口販賣的課程。此前，他已在拘留所拘留230天。

起訴書還指，在2022年5月，當地Roseville警局收到消息，稱Sandhurst Drive500號街區的某一個公寓是一處「淫窩」。進一步的調查則揭示，有來自亞洲的女性在公寓內進進出出，並且有大量男性來到此處進行「短暫的訪問」。

在2022年8月24日，執法人員攔下兩名當時正打算離開這間公寓的男子，並了解這些男子通過聯繫網路廣告，購買了此處的性服務。他們接到指示來到該公寓，與一名亞洲女性發生了性關係並支付了150元。

執法部門而後了解，這間公寓由王建光(Jianguang Wang)租用，他是2021年另一起人口販運案的嫌疑人。從2022年7月24日至8月3日，王被看到在機場接送女性。

2022年8月31日，執法部門發現，王與名為何恩強(Enqiang He)的另一名男子進入這一公寓。約一周後，何恩強被發現護送一名帶著手提箱的亞洲女性進入房間。此後持續至同年12月，王和何二人經常在三個已知用於性交易的地點之間來回，並且丟棄了數十個使用過的避孕套。

2022年12月28日，官員看到多名男子進入房間進行「短暫訪問」。他們同樣通過網路廣告購買了性服務。在到達後，本案被告譚宇新將他們帶到一間有亞洲女子的臥室，他們支付了150元與該女子發生性關係。執法人員還說，在之前監視王和何二人時，也認出了譚宇新。

之後在2023年1月11日，在對另一處淫窩執行搜索令時，執法人員發現譚與一名亞洲女子在一起。該女子表示，譚、王、何三人，奪走了她的個人物品，其中包括護照和其他身分證件，並迫使她與男子發生性關係。

執法人員表示，參與人口販運者經常把女性帶到不同的地方，其中大量的亞洲女性通過紐約被販運。目前譚、王和何三人均被拘留。

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