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法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道

記者高雲兒／紐約報導
紐約市法拉盛的賣淫現象日漸嚴重，導致行人和商家都怨聲載道。(記者高雲兒／攝影)
紐約市法拉盛的賣淫現象日漸嚴重，導致行人和商家都怨聲載道。(記者高雲兒／攝影)

紐約市法拉盛的賣淫現象日漸嚴重，導致行人和商家都怨聲載道；華社人士表示，因為法規不健全和調查程序繁瑣，要根除問題困難重重；還有人認為，如何讓站街女有一技之長才是最緊要的。

在法拉盛駕駛公車已經十餘年的王先生說，他看著賣淫現象一點點嚴重，「我已不在乎，因為警察抓了又放」；他表示，除了工作，平時都儘量避免和家人來到法拉盛，「風氣不好，車也難開」。

在王子街經營「Iris烘焙坊」的負責人Sophia說，她已經注意到自己的店對面也出現了站街女，且還有朋友因為和站街女的工作地點同享一棟樓，甚至常常被上門來的嫖客找錯門，「真是哭笑不得」。

紐約市法拉盛的賣淫現象日漸嚴重，導致行人和商家都怨聲載道。(記者高雲兒／攝影)
紐約市法拉盛的賣淫現象日漸嚴重，導致行人和商家都怨聲載道。(記者高雲兒／攝影)

其實，除了早就被色情行業占領的40路(40th Rd)，緬街27路公交車的站台旁也常常站著幾位華人女子，不時向男性路人詢問或遞交名片；羅斯福大道的梅西商場、王子街(Prince St)和40路的連結部分、長江超市附近的斜坡路一帶以及39大道等，幾乎都有穿著暴露且濃妝艷抹的華人女子。

緬街27路公交車的站台旁也常常站著幾位華人女子，不時向男性路人詢問或遞交名片。(...
緬街27路公交車的站台旁也常常站著幾位華人女子，不時向男性路人詢問或遞交名片。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，在疫情前當局曾有多次掃蕩色情活動，並對向站街女出租房屋的業主罰款，但是疫情後又死灰復燃；他說很難徹底解決的原因是相關法律不完整，且本地警方對此沒有執法權，只得由風化糾察隊(vice squad)管理，但是調查和逮捕程序複雜，外加上站街女的人權同樣需要保障，使得完全解決變得愈發困難。而且四年前，由於「賣淫合法化」等法案的提出，一些被逮捕的賣春女交由檢方後，也只被控公共妨害違規，警方抓捕這些攔客的站街女更添障礙。

四年前，由於「賣淫合法化」等法案的提出，一些被逮捕的賣春女交由檢方後，也只被控公...
四年前，由於「賣淫合法化」等法案的提出，一些被逮捕的賣春女交由檢方後，也只被控公共妨害違規，警方抓捕這些攔客的站街女更添障礙。(記者高雲兒／攝影)

余鈿崧表示，暫時可以想到的解決方法，就是禁止租房給這些站街女；市議員黃敏儀則表示，許多婦女都是人口販賣的受害者，「我的辦公室與執法機構、市政機構等進行了討論，討論如何能夠追究從中獲利之人的責任，比如妓院所在的建築房東和人口販子。」她表示，這需要市府、州和聯邦政府之間的合作。

但是另一位匿名的社區人士表示，其實站街女鮮有人口販賣的受害者，大部分都是迫於生計，又沒有一技之長，也不會說英文，「當務之急是對她們進行技能培訓，防止她們走上這條路」。

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