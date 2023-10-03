上州神秘失蹤女孩已找到 確遭綁架 嫌犯被捕

一名9歲的女孩日前在紐約上州遭綁架，2日終於被警方找到，被發現時身體健康，嫌犯已被逮捕。(美聯社)

一名9歲的女孩日前在紐約上州 神祕失蹤，疑似遭到綁架；這位失蹤女孩2日終於被警方找到，被發現時身體健康，涉案嫌犯已被逮捕。

這個叫塞納(Charlotte Sena)的9歲女孩，家住在紐約上州的莫洛湖州立公園 (Moreau Lake State Park)附近，住所距離公園車程不過15分鐘；9月30日傍晚，塞納和家人朋友在該公園騎單車，她說她想自己再騎一圈，但是15分鐘後，她還沒有回來，她的父母和附近的露營者開始到處尋找塞納。下午6時45分，塞納的單車在公園環線上被發現，塞納母親立刻報警，13分鐘後警方到達現場，但是搜查後無果。

10月1日上午9時30分左右，州警察啟動兒童綁架緊急警報，要求公眾協助尋找被綁架的兒童。州警稱，兒童可能很有可能被綁架。

此後，塞納的家人也收到了嫌犯發來的勒索贖金字條，警方則從字條上提取了嫌犯的指紋；經過48小時的搜索，警方在擴大搜索範圍後，終於找到在2日找到了失蹤女孩，被發現時塞納健康狀況良好。

警方表示，目前嫌犯已經被逮捕，此案仍在調查之中；據報導，嫌犯現年51歲，有性虐待相關的刑事犯罪紀錄。州警表示，他們發現嫌犯在塞納失蹤之時，也出現在莫洛湖州立公園附近，隨後警方搜查了該區域內數個住宅，在2日晚6時30分左右，警方在其中一處住宅內發現了塞納，此處距離公園約有15哩路程。

州長霍楚 (Kathy Hochul)在一份聲明中感謝執法人員的努力，非常高興塞納平安無事，「感謝州警夜以繼日的搜索，因為他們的努力，塞納才能平安回家。」