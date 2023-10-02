9歲女孩上州公園神祕失蹤 疑遭綁架

一名9歲的女孩日前在紐約上州神祕失蹤，或遭綁架，州長霍楚已下令州警積極尋找線索營救女孩。(紐約州警提供)

一名9歲的女孩日前在紐約上州 神祕失蹤，可能遭到綁架，州長霍楚 (Kathy Hochul)10月1日下令州警和地方執法部門，積極尋找線索營救女孩。

霍楚說，這個叫塞納(Charlotte Sena)的9歲女孩，家住在紐約上州的莫洛湖州立公園 (Moreau Lake State Park)附近，住所距離公園車程不過15分鐘；9月30日傍晚，塞納和家人朋友在該公園騎單車，她說她想自己再騎一圈，但是15分鐘後，她還沒有回來，她的父母和附近的露營者開始到處尋找塞納。下午6時45分，塞納的單車在公園環線上被發現，塞納母親立刻報警，13分鐘後警方到達現場，但是搜查後無果。

10月1日上午9時30分左右，州警察啟動了安珀警報，又稱兒童綁架緊急警報，要求公眾協助尋找被綁架的兒童。州警稱，兒童可能面臨嚴重傷害，因為他們在對公園進行了「徹底搜查」後，認為塞納很有可能被綁架了。

根據霍楚，到10月1日下午，州府已經在18個小時內部署了100多名人員和75名執法官員參與搜索，其中還包括警犬、兩架無人機、兩艘船和六個水下救援隊，同時在失蹤的州立公園內建立了一個指揮所。

塞納絕望的家人說，塞納乖巧體貼，最近剛剛成為學生會的幹事，「希望她能安全歸來，如果你知道任何情況，請打電話」。

根據警方提供的信息，塞納身高4呎6吋，體重90磅，失蹤時穿著橙色的印有「精靈寶可夢」的襯衫和深藍色褲子，腳上穿黑色洞洞鞋，還戴著灰色的單車頭盔。

州警呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打熱線:(518)477-9333或911，最新消息將發布在州警政廳的網站上。