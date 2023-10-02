我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人走線翻邊牆盼被捕 「代表順利進入美國」

裴洛西陪同下 范士丹遺體由專機從華府運回舊金山家鄉

9歲女孩上州公園神祕失蹤 疑遭綁架

記者高雲兒／紐約報導
一名9歲的女孩日前在紐約上州神祕失蹤，或遭綁架，州長霍楚已下令州警積極尋找線索營救女孩。(紐約州警提供)
一名9歲的女孩日前在紐約上州神祕失蹤，或遭綁架，州長霍楚已下令州警積極尋找線索營救女孩。(紐約州警提供)

一名9歲的女孩日前在紐約上州神祕失蹤，可能遭到綁架，州長霍楚(Kathy Hochul)10月1日下令州警和地方執法部門，積極尋找線索營救女孩。

霍楚說，這個叫塞納(Charlotte Sena)的9歲女孩，家住在紐約上州的莫洛湖州立公園(Moreau Lake State Park)附近，住所距離公園車程不過15分鐘；9月30日傍晚，塞納和家人朋友在該公園騎單車，她說她想自己再騎一圈，但是15分鐘後，她還沒有回來，她的父母和附近的露營者開始到處尋找塞納。下午6時45分，塞納的單車在公園環線上被發現，塞納母親立刻報警，13分鐘後警方到達現場，但是搜查後無果。

10月1日上午9時30分左右，州警察啟動了安珀警報，又稱兒童綁架緊急警報，要求公眾協助尋找被綁架的兒童。州警稱，兒童可能面臨嚴重傷害，因為他們在對公園進行了「徹底搜查」後，認為塞納很有可能被綁架了。

根據霍楚，到10月1日下午，州府已經在18個小時內部署了100多名人員和75名執法官員參與搜索，其中還包括警犬、兩架無人機、兩艘船和六個水下救援隊，同時在失蹤的州立公園內建立了一個指揮所。

塞納絕望的家人說，塞納乖巧體貼，最近剛剛成為學生會的幹事，「希望她能安全歸來，如果你知道任何情況，請打電話」。

根據警方提供的信息，塞納身高4呎6吋，體重90磅，失蹤時穿著橙色的印有「精靈寶可夢」的襯衫和深藍色褲子，腳上穿黑色洞洞鞋，還戴著灰色的單車頭盔。

州警呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打熱線:(518)477-9333或911，最新消息將發布在州警政廳的網站上。

紐約上州 霍楚 州立公園

上一則

秋冬將至 房東不開暖氣可依法維權

下一則

華女布碌崙遇搶錢包 腿被刺傷血流如注

延伸閱讀

紐約再臨暴雨 29日全天洪水警告 州長籲民眾警戒

紐約再臨暴雨 29日全天洪水警告 州長籲民眾警戒
暴雨將襲紐約 恐引發洪水 州長籲民眾做好準備

暴雨將襲紐約 恐引發洪水 州長籲民眾做好準備
熱帶風暴奧菲莉亞來襲 紐約大風雨急降溫 多個航班延誤

熱帶風暴奧菲莉亞來襲 紐約大風雨急降溫 多個航班延誤
紐約高中樂儀隊巴士上州翻覆 釀2死

紐約高中樂儀隊巴士上州翻覆 釀2死

熱門新聞

畫面中可以看出這名婦女相當氣憤，起身後還不忘往男子的背部踹上一腳。(取自X)

亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議

2023-09-26 11:41
拉瓜地亞機場航站樓被雨水灌入。（取自X）

紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

2023-09-29 14:30
(取自youtube/Eyewitness News ABC7NY)

暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了

2023-09-29 11:40
數據顯示，皇后區法拉盛及周邊地區的感染率最高。(本報檔案照)

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

2023-09-26 07:47
根據起訴書，陳圓圓(左)和徐蓉蓉(右)被指曾派人用棍棒毆打他人，並在事後自拍。(取自起訴書)

「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網

2023-09-24 09:24
民主黨籍賓州參議員費特曼（中）的休閒穿著與他的同僚十分不同。（歐新社）

穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？

2023-09-25 16:10

超人氣

更多 >
亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？

亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？
鄭少秋大女兒驚傳在美尋短 教會呼籲出面處理後事

鄭少秋大女兒驚傳在美尋短 教會呼籲出面處理後事
杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿

杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿
許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌

許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌
鄭少秋一生女人債 3段情最知名 4女兒同爸不同命

鄭少秋一生女人債 3段情最知名 4女兒同爸不同命