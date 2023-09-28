法拉盛超市經理阻偷盜 遭外族裔竊賊圍毆

位於皇后區法拉盛的長江超市經理，在26日因阻止盜竊行為，反遭到外族裔小偷毆打。(視頻截圖)

位於皇后區法拉盛 的長江超市經理，日前因阻止盜竊行為，反遭到外族裔小偷毆打；這一遭遇也讓其他超市商家猛倒苦水，表示偷竊行為非常猖獗，希望警方可以多多巡邏。

27日中午，長江超市林經理仍在如常工作；一旁的小販表示，外族裔小偷在被發現後把門口的水果攤掀翻。(記者高雲兒／攝影)

27日中午，長江超市林經理仍在如常工作，儘管臉上還帶著些許傷痕，他回絕了記者的採訪後，一旁目睹全程的小販表示，26日下午有五、六個外族裔的年輕男子進超市偷竊，林經理出來阻攔，這些外族裔男子直接對他拳腳相向，「把門口的水果攤子全部掀翻，幾個人打老闆一個人」，他表示，毆打過程有約十幾分鐘，而這些男子在報警後逃之夭夭。

中美超市的吳經理聽聞此事，在驚訝的同時也叫苦連天，「現在每天都有人偷」。他舉例，近日就有一個外族裔小偷，「巧妙」擋住超市的監控攝像頭，「然後拿個垃圾袋，直接偷走50個哈根達斯的冰淇淋」。

他還舉例，如啤酒飲料等物品，結帳後就會貼上「paid」的貼條，「幾個外族裔不知道從哪裡搞來這麼多貼條，直接偷走幾箱啤酒」。他補充，除了食品類，洗衣液以及染髮劑也總是有人偷，「我們現在只敢放個一瓶兩瓶在外面，不敢放多」，他嘆氣，「每天感覺都在抓賊」。

中美超市的吳經理為了防盜，把小偷的監控錄像印下，貼在超市進門的牆上，如今幾乎已占了半面牆。(記者高雲兒／攝影)

吳經理說，該趨勢開始於疫情 期間，但是近來更加張狂，尤其是今年，「都是幾箱幾箱地偷，每天損失一兩百塊是最起碼的」。和林經理的遭遇一樣，吳經理說，雖然報警幾次，但是警察到達時，小偷已經溜之大吉，「而且我們也不敢和他們起衝突，怕他們有武器」。

吳經理唯一能做的，就是把小偷的監控錄像印下，貼在超市進門的牆上，如今幾乎已占了半面。他表示，希望警察可以多多巡邏，出現在街頭，對不法分子起到威懾作用。