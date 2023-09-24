「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網

根據起訴書，陳圓圓(左)和徐蓉蓉(右)被指曾派人用棍棒毆打他人，並在事後自拍。(取自起訴書)

紐約東區聯邦法院日前正式起訴十餘名亞裔，指其涉嫌參與全國性賣淫業務和女性販運組織，其中大多為華人移民 ；當中，有兩人來自皇后區法拉盛 ，被指曾派人用棍棒毆打他人，並在事後若無其事，還用手機自拍。

根據東區法院公布的起訴書，共有12人因涉嫌參與跨州賣淫犯罪組織，而被控以31項罪名，其中包括勒索共謀罪、性販運共謀罪和州際賣淫共謀罪等。法庭指，該組織的犯罪活動包括但不限於性交易、暴力威脅和襲擊搶劫，地點遍及夏威夷州、堪薩斯州、密西根州、密蘇里州等地，但中心之一位於華人社區法拉盛。

法庭文件顯示，被起訴的十餘人中，有多位疑為華人，姓氏為許(Xu, 音譯, 下同)、陳(Chen)、姜(Jiang)、宋(Song)等。在其之中，有至少兩人來自法拉盛，為陳圓圓(Yuan Yuan Chen)和徐蓉蓉(Rong Rong Xu)，被指派人「用擀麵杖惡意毆打」他人數小時，隨後表情愉悅地完成自拍。

起訴書指，兩人在組織內為上下級關係，陳圓圓為經理，而徐蓉蓉為其上司，前者綽號為「小胖」(Xiao Pang)，後者為「Eleanor」。聯邦檢察官皮斯(Breon Peace)表示，她們為性團夥法拉盛支部的控制者，並拓展至俄勒岡州等地，控制著數百名性工作者，其中大多數是來自中國的移民，被迫交出護照。

檢察官還說，30歲的陳圓圓和31歲的徐蓉蓉曾多次從法拉盛前往中國。檢察官提交的文件中，包含一張兩人在2020年所攝自拍照，據稱是在堪薩斯一家旅館，派他人使用暴力，向競爭關係的性工作者施暴後所拍攝。該照片被法庭用於拒絕陳圓圓的保釋申請。

在文件中，檢察官寫道，在對受害者「毫不顧忌」的情況下，兩人「在受害者被擀麵杖殘忍毆打數小時後，拍攝了近十張自拍照，面帶微笑且玩得不亦樂乎」。文件還指，此雙人組合手法殘忍，傳播競爭對手被綁住並用錘子、扳手和棒球棍毆打的視頻，以阻止有人為競爭對手工作。

法庭文件稱，她們其後還使另一名女性被膠帶綁住，並用棒球棍「殘酷對待」，數天後，她們還對此事展開了言語調侃，如徐蓉蓉在短信中說道，「這個女人被打得實在太對了。真的，她自作自受。過一段時間，還需要再打她一次」。同日，徐蓉蓉還告訴對方，「在美國殺一個人太容易了，就像殺一隻雞一樣」。

據檢方消息，陳圓圓曾表示自己招募了團夥內90%性工作者，通常是沒有合法身分的婦女；她還精確指出了競爭對手的運營地點，並曾提出分享襲擊視頻以減少競爭的想法。

本月14日，法官拒絕了對陳圓圓的保釋，並下發「等待審訊拘留令」(Order of Detention Pending Trial)，理由是證據的重要性以及她與中國的聯繫。據了解，她每月賺取約1萬元，包括來自皇后區某個地下賣淫場所的1500元，而該組織本身收入超過75萬元，其中大約一半的資金存放在徐蓉蓉名下。