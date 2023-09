法拉盛買兇殺人案 被告律師試圖推翻污點證人證詞

兇手朝顧欣近距離開槍。(警方提供)

22日法拉盛買兇殺人案的庭審中,污點證人尤優接受被告余清明(Qing Ming Yu,音譯,下同)以及張哲(Zhe Zhang)辯護律師的交叉詢問(cross examination);被告律師試圖推翻尤優的證詞,暗指他因不受余清明的重視,已心生嫌隙,並稱尤優讓童年好友余大衛(David Yu)加入行兇任務,而對方是幫派 分子,知道如何取得槍械武器,「有實施嚴重犯罪的能力」。

經余的代表律師庫蘇羅斯(James Kousouros)提問,尤優指,若行動成功,余清明承諾會將生意上的一些重要關係介紹給張哲,儘管未直說交出經營權,但意思差不多,「當下我理解的就是我們會接手,他(余)會退休」。

尤在2022年5月落網,到了年底才有意向要和檢方合作,因此步入「提案」(Proffer)程序,直至今年6月才認罪,希望以此換取「合作協議」(Cooperative Agreement),獲得較輕的有期徒刑懲罰;尤優也稱,從朋友那裡得知余大衛在2021年6月被抓,但當時不知是因為這起案子,往後10個月內直至自己被捕,兩人都沒有聯繫。

庫蘇羅斯向尤對峙,是否曾向警探或檢方承認,從余清明身上得不到尊重和疼愛,因為他更信任顧欣,因而覺得不被重視,尤回答,「也許有過」;他也說,在和檢方合作之前撒了很多謊、隱瞞事實真相,其中便包括余分成三張支票 給他的15萬元,他向警探謊稱是跟余借的貸款來還大麻 債務,「其實就是行兇的報酬」。

大部分的錢被尤用來歸還大麻債務,最後一張兌現的5萬元支票,則花在自己身上,比如買名牌衣物、租借一輛高性能運動轎車BMW M4,還花了5000塊買了一隻手指猴,張也買了一隻。

儘管聲稱涉及行兇的還有其他人,但尤卻獨自享用這些錢,對此他解釋,槍手阿卜鲁(Antony Abreu)是張的人、不歸他管,另則給了余大衛大麻作為好處,而張有錢,參與行兇本就不是為了這點錢,所以才沒有與他人共享。

為有更安全、隱私的地方講話,尤與余、張曾前往上州的一座寺廟,在停車場區域有了案發後的首次三人會議,據尤所說,那次會面是為了確認行兇是否成功;三個人的第二次會面,是在余位於長島剛裝修好的一個屋內,張變得著急、想實現當初被承諾的好處,可余說生意進展緩慢、需要更多時間。

到了張哲的代表律師馬祖雷克(Henry Mazurek),他詢問是否知道余大衛隸屬於一個叫Apes的幫派成員,與尤曾策畫過一次假搶劫,涉及冒充執法人員、並引發至有人開槍;尤回應,到了後來被抓入獄才知道,並順應律師的話同意,「他(余大衛)確實有獲得槍械的途徑」,律師進一步總結,「余有實施嚴重犯罪的能力。」

案發前幾天的短信中,余大衛曾寫道,「我將會是殺他(顧欣)的那個人」(I'm the one to clap him),被律師質疑余大衛就是尤雇來殺人的;尤對此反駁,一開始大家都不知道會如何執行謀殺任務,余大衛誤以為自己是槍手,但兩人實則都是放風的,他也透露,讓余大衛加入是萬一事情敗露,有人可以頂替自己。