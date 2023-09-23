法拉盛買兇殺人案 被告律師試圖推翻污點證人證詞

兇手朝顧欣近距離開槍。(警方提供)

22日法拉盛買兇殺人案的庭審中，污點證人尤優接受被告余清明(Qing Ming Yu，音譯，下同)以及張哲(Zhe Zhang)辯護律師的交叉詢問(cross examination)；被告律師試圖推翻尤優的證詞，暗指他因不受余清明的重視，已心生嫌隙，並稱尤優讓童年好友余大衛(David Yu)加入行兇任務，而對方是幫派 分子，知道如何取得槍械武器，「有實施嚴重犯罪的能力」。

經余的代表律師庫蘇羅斯(James Kousouros)提問，尤優指，若行動成功，余清明承諾會將生意上的一些重要關係介紹給張哲，儘管未直說交出經營權，但意思差不多，「當下我理解的就是我們會接手，他(余)會退休」。

尤在2022年5月落網，到了年底才有意向要和檢方合作，因此步入「提案」(Proffer)程序，直至今年6月才認罪，希望以此換取「合作協議」(Cooperative Agreement)，獲得較輕的有期徒刑懲罰；尤優也稱，從朋友那裡得知余大衛在2021年6月被抓，但當時不知是因為這起案子，往後10個月內直至自己被捕，兩人都沒有聯繫。

庫蘇羅斯向尤對峙，是否曾向警探或檢方承認，從余清明身上得不到尊重和疼愛，因為他更信任顧欣，因而覺得不被重視，尤回答，「也許有過」；他也說，在和檢方合作之前撒了很多謊、隱瞞事實真相，其中便包括余分成三張支票 給他的15萬元，他向警探謊稱是跟余借的貸款來還大麻 債務，「其實就是行兇的報酬」。

大部分的錢被尤用來歸還大麻債務，最後一張兌現的5萬元支票，則花在自己身上，比如買名牌衣物、租借一輛高性能運動轎車BMW M4，還花了5000塊買了一隻手指猴，張也買了一隻。

儘管聲稱涉及行兇的還有其他人，但尤卻獨自享用這些錢，對此他解釋，槍手阿卜鲁(Antony Abreu)是張的人、不歸他管，另則給了余大衛大麻作為好處，而張有錢，參與行兇本就不是為了這點錢，所以才沒有與他人共享。

為有更安全、隱私的地方講話，尤與余、張曾前往上州的一座寺廟，在停車場區域有了案發後的首次三人會議，據尤所說，那次會面是為了確認行兇是否成功；三個人的第二次會面，是在余位於長島剛裝修好的一個屋內，張變得著急、想實現當初被承諾的好處，可余說生意進展緩慢、需要更多時間。

到了張哲的代表律師馬祖雷克(Henry Mazurek)，他詢問是否知道余大衛隸屬於一個叫Apes的幫派成員，與尤曾策畫過一次假搶劫，涉及冒充執法人員、並引發至有人開槍；尤回應，到了後來被抓入獄才知道，並順應律師的話同意，「他(余大衛)確實有獲得槍械的途徑」，律師進一步總結，「余有實施嚴重犯罪的能力。」

案發前幾天的短信中，余大衛曾寫道，「我將會是殺他(顧欣)的那個人」(I'm the one to clap him)，被律師質疑余大衛就是尤雇來殺人的；尤對此反駁，一開始大家都不知道會如何執行謀殺任務，余大衛誤以為自己是槍手，但兩人實則都是放風的，他也透露，讓余大衛加入是萬一事情敗露，有人可以頂替自己。