我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

26年前白曉燕案侯友宜抱出「南非武官之子」2人舊金山相見

華埠啟蒙學校助理校長車禍亡 五分局被譴責喊誤解

記者劉梓祁／紐約報導

曼哈頓華埠日前發生單車撞人事故，導致一位六旬華人婦女受傷並在送院數日後離世，其後包括親屬在內的多人指警方未有履行職責、公開真相，導致嫌犯至今未捕；轄管事發地的市警五分局20日回應指，各類流言和指控不實，將派員與死者家屬溝通，嘗試消除誤解。

根據市警(NYPD)消息，此次車禍於本月5日上午發生在華埠羅斯福公園旁格蘭街(Grand St.)交企李士提街(Chrystie St.)路口東北側，肇事者操控Citi Bike電單車自南向北行進，期間撞倒受害者並導致其腦部著地、當場昏迷，且送醫三日後不治。死者隨後被辨認為華埠啟蒙學校助理校長陸瑞英(Priscilla Loke)，享年69歲。

隨後，陸瑞英家屬及多位社區代表成立「支持陸瑞英委員會」(Committee to Support Priscilla Loke)，譴責現場警員的有限作為，以及事發兩周後案情仍毫無進展，並要求與市警總局局長卡班(Edward Caban)會面。事發地周邊建築監控紀錄顯示，嫌疑人在撞倒陸瑞英後，曾嘗試挪動婦人，後在與街旁警員簡短對話後騎車離開現場。

事件發酵後，有多人指警方辦事不力、令嫌疑人逃逸，並將矛頭指向華埠五分局。局長陳韜回應表示，對於流言和指控，相信其並非實情，並會持續跟進案情進展，但由於其已被其他调查单位接手，因此不便過多發表意見。市警發言人指，此案現已由市警車禍調查小組(Highway District Collision Investigation Squad)接管調查。

陳韜還說，分局警員到場後率先按照交通事故處理報警，但並不負責後續調查工作，其將由車禍調查小組和檢察官辦公室等部門執行。對於家屬的擔憂，他表示將有警員與其聯絡，為他們提供所需資源，並嘗試消除可能存在的困惑和誤解。

華埠 曼哈頓 華人

上一則

孟昭文第6選區 4小學獲頒「藍帶學校」

下一則

紐約州長霍楚簽法 允以郵寄方式提前投票

延伸閱讀

啟蒙學校副校長車禍案…警公布嫌犯照片 社區認為還不夠

啟蒙學校副校長車禍案…警公布嫌犯照片 社區認為還不夠
金山華埠公校僅11學生 面臨合併

金山華埠公校僅11學生 面臨合併
華埠商戶聯會擴至日落區 盼複製夜市模式到更多街區

華埠商戶聯會擴至日落區 盼複製夜市模式到更多街區
屋崙華埠林肯小學槍擊? 學區否認 強調學校未封鎖

屋崙華埠林肯小學槍擊? 學區否認 強調學校未封鎖

熱門新聞

(讀者提供)

怎麼了？紐約布碌崙華婦當街撒錢 鈔票落滿街

2023-09-13 12:21
紐約市地鐵發生大規模破壞事件，共計36輛列車的78扇窗戶被人蓄意打碎。(MTA提供)

一夜之間 紐約36輛地鐵、78扇窗被砸碎…這條線全停了

2023-09-13 17:00
一對來自上州的華裔夫婦被指在紐約市及周邊多家按摩店經營賣淫業務，致使大量婦女受害，妻子甚至親自上陣賣淫。圖為紐約市警此前查封的一家按摩店。（本報資料照片）

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

2023-09-15 07:30
網紅Casey Neistaty用腳試探曼哈頓破碎的人行道，竟然露出洞穴。(截取自TikTok)

一踩就塌 曼哈頓人行道破洞 底下空間竟有臥室大

2023-09-14 16:05
示意圖。(Getty Images)

紐約法拉盛華裔針灸師無證行醫 致華婦肺衰竭倒在街頭

2023-09-18 16:11
26歲女嫌張曉寧14日在皇后區高等法院出庭，法官定罪為非預謀殺人，並量刑23年，但是張曉寧以辦案程序又誤為由，拒絕該量刑。(本報檔案照)

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

2023-09-15 12:15

超人氣

更多 >
中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟
芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡
德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危
揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU

揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU
李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解

李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解