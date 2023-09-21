華埠啟蒙學校助理校長車禍亡 五分局被譴責喊誤解

曼哈頓華埠 日前發生單車撞人事故，導致一位六旬華人 婦女受傷並在送院數日後離世，其後包括親屬在內的多人指警方未有履行職責、公開真相，導致嫌犯至今未捕；轄管事發地的市警五分局20日回應指，各類流言和指控不實，將派員與死者家屬溝通，嘗試消除誤解。

根據市警(NYPD)消息，此次車禍於本月5日上午發生在華埠羅斯福公園旁格蘭街(Grand St.)交企李士提街(Chrystie St.)路口東北側，肇事者操控Citi Bike電單車自南向北行進，期間撞倒受害者並導致其腦部著地、當場昏迷，且送醫三日後不治。死者隨後被辨認為華埠啟蒙學校助理校長陸瑞英(Priscilla Loke)，享年69歲。

隨後，陸瑞英家屬及多位社區代表成立「支持陸瑞英委員會」(Committee to Support Priscilla Loke)，譴責現場警員的有限作為，以及事發兩周後案情仍毫無進展，並要求與市警總局局長卡班(Edward Caban)會面。事發地周邊建築監控紀錄顯示，嫌疑人在撞倒陸瑞英後，曾嘗試挪動婦人，後在與街旁警員簡短對話後騎車離開現場。

事件發酵後，有多人指警方辦事不力、令嫌疑人逃逸，並將矛頭指向華埠五分局。局長陳韜回應表示，對於流言和指控，相信其並非實情，並會持續跟進案情進展，但由於其已被其他调查单位接手，因此不便過多發表意見。市警發言人指，此案現已由市警車禍調查小組(Highway District Collision Investigation Squad)接管調查。

陳韜還說，分局警員到場後率先按照交通事故處理報警，但並不負責後續調查工作，其將由車禍調查小組和檢察官辦公室等部門執行。對於家屬的擔憂，他表示將有警員與其聯絡，為他們提供所需資源，並嘗試消除可能存在的困惑和誤解。